Hüfingen Flüchtlinge helfen dem Roten Kreuz beim Blumen sammeln

Der Ortsverein Hüfingen des Roten Kreuzes legt an Fronleichnam wie viele Hüfinger Vereine einen Blumenteppich. Jetzt erhalten sie dabei Unterstützung von Geflüchteten.

"Unsere geflüchteten Mitbürger haben sich auf Anfrage gleich bereit erklärt, beim Blumen sammeln mitzuhelfen", heißt es in einer Pressemitteilung. Unter der Leitung von Gaby Knapp vom Helferkreis Asyl und Kerstin Skodell vom Roten Kreuz werden die einzelnen Sammelaktionen koordiniert. Am Montag und Dienstag helfen vier bis fünf junge Männer beim Sammeln. Auch am Donnerstag früh morgens möchten zwei Flüchtlinge beim Legen der Blüten mithelfen.

