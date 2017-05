Hüfingen "Fiirobed-Hock" auf dem Festplatz

Hüfinger planen Feierabend-Genuss auf dem Festplatz

Die Idee eines ungezwungenen "Fiirobed-Hocks" auf dem Festplatz ist genial und kommt auch bei den veranstaltenden Vereinen gut an. Die erste Staffel dieses gemeinsamen Feierabend-Genusses startet am Donnerstag 1. Juni ab 17 Uhr mit der Stadtmusik. Jeder Verein wird die Gäste mit unterschiedlichen kulinarischen Angeboten und Getränken bewirteten und ganz individuell musikalisch und anderweitig unterhalten. Die Luttlinger machen den Auftakt bei der Premiere und sind Garant für gut gelaunte musikalische Stimmung.

Der Fiirobed Hock findet immer an einem Donnerstag statt. Weitere Termine sind am 22. Juni mit der Feuerwehr, am 6. Juli mit dem DRK, am 13. Juli mit der Bürgerwehr, die ein Nostalgie-Kegeln aus den 1960er-Jahren mit großen Holzkegeln anbieten wird. Die Kolping-Familie lädt am 20. Juli ein und der letzte Open-Air-Hock fällt bereits in die Sommerferien. Deshalb werden die Baaremer Schalmeien am 27. Juli ihr Programm mit Unterstützung der Stadtjugendpflege ganz auf Familie-Kinder-Spiele ausrichten und natürlich Musik machen.