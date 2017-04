Hüfingen Festklang zum Osterfest in Hüfingen

Die Stadtmusik steckt in intensiven Vorbereitungen und hat jetzt Proben mit dem holländischem Profi Jo Conjaerts absolviert.

Hüfingen – Es ist zur schönen Tradition geworden, dass das Osterfest in Hüfingen auch musikalisch schwungvoll mit der Stadtmusik gefeiert wird. Hier zeigen die Mitglieder an ihren Instrumenten ihr aktuelles Können. Die Vorbereitungen sind mit einer intensiven Probenarbeit verbunden, die nun in die heiße Phase geht. Denn im Hintergrund wartet am 27. und 28. Mai das Verbandsmusikfest mit Wertungsspielen in der Donauhalle, an dem sich die Hüfinger Stadtmusiker beteiligen.

Die Musiker erhielten beim Probewochenende einen ganz professionellen Input vom großen Meister aus Holland, Co Conjaerts. Schon im vergangenen Jahr kam der brillante Dirigent nach Hüfingen, um den Musiker für ein optimales Konzert vorzubereiten. "Es ist immer erstaunlich, wie das Orchester die neuen Informationen und Denkweisen des Meisters aufsaugt und in tolle Klänge umsetzt", bestätigt dies der musikalische Leiter der Stadtmusik, Jan Willems.

Eröffnet wird das Konzert wie gewohnt mit drei Stücken des Jugendorchesters unter der Leitung von Martin Rosenstiel. Dabei wird der Musikernachwuchs demonstrieren, dass auch er viel Neues dazugelernt hat.

Die musikalische Reise des großen Orchesters entführt die Gäste danach in ferne Länder, von Italien bis ans Ende der Welt. Nach Lockerungsübungen mit einem Marsch und einer volksmusikartigen, aber auch besinnlichen Melodie werden Musikstücke und Werke zu hören sein, die beim Wertungsspiel von der Stadtmusik gespielt werden. Wie auch eine Komposition für ein weltberühmtes Jugendorchester aus Venezuela, das bei einer Tournee wahre Begeisterungsstürme auslöste. Erwähnenswert hierbei ist, dass jedes Kind in Venezuela das Recht auf kostenlosen Musikunterricht sowie ein kostenloses Instrument besitzt. "Vielleicht sollten wird das bei uns auch mal probieren", meint Jan Willems.

Der Streifzug durch die Welt der Musik möchte auch das junge Publikum ansprechen. "Momentan sind wir auf der Suche nach Oboisten, Fagott- und Trompetenspielern, am dringendsten benötigen wir Spieler für das Horn", sagt Willems. Interessenten können einfach freitags, 20 Uhr, ins Probelokal an der Lucian-Reich-Schule kommen, schnuppern und sich informieren.

Das Konzert

Das Konzert beginnt am Ostersonntag, 16. April, um 20 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse. Bewirtet wird sowohl in der Pause und nach dem Konzert. Eintritt: acht Euro.