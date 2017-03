Hüfingen Erstes Fünf-Sterne-Ferienparadies

Bahnwärterhäuschen kann jetzt gebucht werden. Harald und Jacqueline Franz sanierten drei Jahre. Erste Ferienwohnung im Landkreis mit fünf Sternen.

"Urlaub von Anfang an", wirbt ein großer Reiseanbieter. Nichts Anderes kommt einem in den Sinn, wenn man den Fuß über die Schwelle des alten Hüfinger Bahnwärterhäuschens setzt, das am Hüfinger Kreisel an der Grenze zu Donaueschingen viele Jahre ein tristes Dasein geführt hatte. Gestern ist es von Bürgermeister Michael Kollmeier und Tourismusamtsleiterin Susanne Bucher als neues Feriendomizil mit fünf Sternen ausgezeichnet worden – so viele Sterne hat im Schwarzwald-Baar-Kreis bislang noch keine Ferienwohnung erhalten.

"Wann haben Sie noch frei, dann kann ich mal Urlaub in meiner Stadt machen?", lobte Kollmeier die gelungene Restaurierung des 1901 erbauten Bahnwärterhäuschens. "Man sieht schon auf den ersten Blick, dass hier alles mit Liebe gemacht wurde", sagte der Bürgermeister weiter, der auch den Stolz in seinen Worten mitschwingen ließ, dass in seiner Stadt Hüfingen jetzt die derzeit einzige mit fünf Sternen zertifizierte Ferienwohnung im ganzen Quellenland zur Entspannung angeboten wird.

Die große Liebe zum Detail und die sehr gute Ausstattung haben ihren Grund: Jacqueline und Harald Franz haben schon vor vielen Jahren ein Auge auf das alte Bahnhäuschen geworfen. 2009 hat es die Bahn dann versteigern lassen und die beiden, die in Donaueschingen seit Jahren erfolgreich ein Großküchenunternehmen betreiben, haben den Zuschlag erhalten. In Eigenarbeit haben es die beiden zusammen mit ihrem Sohn dann fast drei Jahre umgebaut und auch technisch auf Vordermann gebracht. Die Sanierung mit Anbau einer Terrasse und eines Wintergartens konnte allerdings erst erfolgen, als die Witwe eines früheren Bahnmitarbeiters, die ein Wohnrecht auf Lebenszeit genossen hatte, in ein Seniorenheim gezogen war.

"Ursprünglich wollten wir und die Kinder das Haus dauerhaft privat nutzen, doch das hat sich zerschlagen, weshalb wir uns jetzt für eine Klassifizierung als Ferienwohnung und entsprechende Vermietung entschieden haben", sagt Jacqueline Franz.

Sonja Laufer von der Touristinfo Donaueschingen hatte die Wohnung nach dem vorgegebenen Kriterien-Katalog inspiziert: "Es ist alles da: Waschmaschine, eine hochwertige Küche, sogar Fahrräder und ein Safe. Und natürlich spielt bei der Bewertung auch der Gesamteindruck eine Rolle." Die Top-Ausstattung des 87 Quadratmeter großen Hauses hat auch ihren Preis: 100 Euro für die erste Person und Nacht, 20 Euro für jede weitere Person (maximal vier Personen). Bei Familien mit kleineren Kindern sei der Preis aber verhandelbar. "Dauerhaft vermieten oder verkaufen kam für uns nicht in Frage", sagen die beiden Vermieter. "Schließlich wollen wir hier in Zukunft weiterhin selbst ausspannen."

Ferien auf der Baar

Mit der zunehmenden Wohnungsnot haben einige Anbieter ihre Ferienwohnungen zwar zuletzt vom Markt genommen und dauerhaft vermietet. Es kommen aber immer wieder auch neue Wohnungen hinzu. Donaueschingen hat 35, Hüfingen knapp 20 und Bräunlingen 20 Ferienwohnungen im Angebot, die vor allem in der Ferienzeit sehr gut gebucht sind.