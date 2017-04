Hüfingen Ernst Schmid feiert heute seinen 90. Geburtstag

Haare waren sein Beruf, Musik ist die Leidenschaft des Jubilars.

Hüfingen (gal) Ernst Schmid, der viele Jahre in Hüfingen den Frisörsalon Schmid erfolgreich aufbaute und führte, kann heute bei guter Gesundheit seinen 90. Geburtstag feiern.

Als jüngstes von acht Kindern wuchs Ernst Schmid im historischen Elternhaus in der Hauptstraße auf, in dem sein Vater Ludwig einen Kolonialwarenladen betrieb. Dieses Haus diente bereits dem bekannten Künstler Lucian Reich als Wohnstätte. Nach der Schule absolvierte Ernst Schmid eine Frisörlehre, die er mit der Gesellenprüfung abschloss. Doch schon als 17-Jähriger musste er in den Krieg ziehen und geriet in Gefangenschaft. Wieder in Freiheit, besuchte er nach mehreren Jahren Berufserfahrung die Meisterschule in Norddeutschland und beendete diese erfolgreich mit der Meisterprüfung im Frisörhandwerk. 1958 baute er sein Elternhaus in Hüfingen um und eröffnete im selben Jahr seinen Frisörsalon Schmid. Ein Jahr später heiratete er Waltraud Schätzle, die ihm einen Sohn und eine Tochter schenkte und nach dem Erlernen des Frisörhandwerks im Geschäft eine große Stütze war. Obwohl das Ehepaar Schmid alle Hände voll zu tun hatte, fand es Zeit, sich im Gesangverein Liederkranz, im Kirchenchor sowie in der Stadtmusik zu engagieren. Ernst Schmid, dessen große Leidenschaft noch heute der Musik gilt, war 51 Jahre lang aktiv in der Stadtmusik an den Schlaginstrumenten aktiv. Seine Stimme erklang 59 Jahre im Gesangverein und 40 Jahre lang im Hüfinger Kirchenchor. Unter Menschen fühlt er sich stets wohl, das ist bis heute so geblieben. Viele Jahre lang erfreute er bei verschiedenen Veranstaltungen, Festen und Familienfeiern als Duo Schmid/Böhm mit seinem Musikerkollegen Otto Böhm die Gäste und sorgte stets für gute musikalische Stimmung, vor allem bei den Senioren, auch dieses Jahr an der Fasnet.

Seine liebsten Instrumente sind das Schlagzeug und ein hundertjähriges Xylophon, an dem sein Herz besonders hängt.

Im Jahr 1991 übergab er nach Umbau und der Neueinrichtung den Frisörsalon an seinen Sohn Andreas und dessen Ehefrau Heike, die beide den Salon erfolgreich weiterführten. Auch Tochter Claudia ist Frisörmeisterin und machte sich in Blumberg selbstständig. Mit großen Stolz feierte das Familienunternehmen das 50-jährige Bestehen, im kommenden Jahr ist das 60-Jährige geplant. Ernst Schmid nimmt immer noch regen Anteil am Geschäft und auch am Gemeindeleben. Nach dem Tod seiner Frau Waltraud im Jahr 2007 fand er vor einigen Jahren in Erika Hug eine neue Lebenspartnerin, mit der er sowohl in Hüfingen und Hilzingen lebt. Der fünffache Großvater liest jeden Tag ausführlich den SÜDKURIER und hält sich mit täglichen Spaziergängen fit.