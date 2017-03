Hüfingen Einrichtung für die Jüngsten in Behla

Still gelegter Kindergarten wird mit einer U-3-Gruppe nach den Sommerferien reanimiert

Als in Hüfingen die Diskussion über die Zukunft der Ortsteil-Kindergärten begann, da war allen Beteiligten klar, dass langwierige, komplizierte und auch emotionsgeladene Diskussionen vor ihnen liegen. Und so kam es dann auch, die Konfliktlinie verlief quer durch alle Fraktionen. Schließlich sprach sich die Mehrheit der Gemeinderäte dafür aus, den Kindergärten in Fürstenberg, Sumpfohren und Hausen vor Wald eine Bestandsgarantie bis 2019 zu geben. Dann, so der Plan, sollen die drei Einrichtungen in Behla in einem zentralen Kindergartengarten zusammengefasst werden – weil kleine Kindergärten aus Personalgründen einfach keine verlängerten Öffnungszeiten anbieten könnten. Und für diese, so wurde immer wieder betont, bestände mittlerweile auch auf den Dörfern eine Nachfrage. Familien funktionierten auch im ländlichen Raum anders als noch vor 20, 30 Jahren.

Die Hüfinger Kindergartenzukunft macht jetzt die ersten Umbaumaßnahmen notwendig. Denn zum Konzept gehört auch, den im Jahr 2013 still gelegten Kindergarten in Behla schon früher als 2019 wiederzubeleben. Und zwar zunächst für eine U-3-Gruppe, die nach den diesjährigen Sommerferien an den Start gehen soll. Dies hatte der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung anhand des Bedarfsplans und einer Elternumfrage beschlossen. Die Rücklaufquote der Elternumfrage betrug zwischen 60 und 90 Prozent.

Die Stadtverwaltung hat erste Maßnahmen ausgearbeitet, um den Kindergarten Kleinkinder-tauglich zu machen. Das Konzept stellt sie am heutigen Donnerstag im Gemeinderat vor, der ab 19 Uhr im Bürgerhaus in Hausen vor Wald tagen wird. Eine halbe Stunde früher treffen sich die Mitlieder des Ausschusses für Umwelt und Technik.

Und das ist im Kindergarten Behla unter anderem vorgesehen: Das Außengelände soll mit einem Zaun umgeben werden, Bau eines Kinderwagen-Carports, eine Rampe soll den Eingang barrierefrei machen, ein neuer Linoleumboden soll den alten ersetzen, die Innenwände sollen einen neuen Anstrich erhalten, Umbau des Sanitärraums und Ersatz der Kinder- durch eine Erwachsenenküche. Die geschätzten Umbaukosten belaufen sich auf rund 120 000 Euro.



Leere Gebäude?

Für das ab 2019 leer stehende Kindergartengebäude in Sumpfohren wird eine heilpädagogische Einrichtung gesucht. Was mit den Räumlichkeiten in Fürstenberg passiert, ist bislang nicht diskutiert worden. Sicher ist dagegen, was in Hausen vor Wald passiert: Das dortige Kindergartengebäude wird der Grundschule zugeordnet.