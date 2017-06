Hüfingen Einladung von ehemaligem Kollegen: Hausener Blasmusiker in der Oper Frankfurt

Die Musiker aus Hausen vor Wald besuchten die Frankfurter Oper – und dort auch einen ehemaligen Kollegen

Einen Ausflug der besonderen Art machte die Musikkapelle. "Der fliegende Holländer", eine romantische Oper in drei Aufzügen von Richard Wagner, haben sich die Hausener Musiker an der Frankfurter Oper angeschaut. Dieses eher ungewöhnliche Ausflugsziel für eine Blasmusikkapelle kam durch Steffen Uhrhan zustande, der an der Frankfurter Oper als Schlagzeuger im Orchester spielt. Seine musikalische Karriere begann Uhrhan in der Hausener Musikkapelle – vor nahezu drei Jahrzehnten. Beim Straßenfest in Hausen vor Wald hat der in Frankfurt lebende Profimusiker den Kontakt zu seinen frühen Wegbegleitern aufgefrischt und schon beim Frühjahrskonzert von Musikkapelle und Männergesangverein Hausen vor Wald als Gastmusiker in der Rhythmusgruppe mitgespielt. Seine Einladung zu einem Besuch der Frankfurter Oper nahmen die Hausener Musiker gerne an und verbrachten ein interessantes, großstädtisches Wochenende.

Zunächst führte Steffen Uhrhan seine Gäste von der Baar hinter die Kulissen der Frankfurter Oper, bevor der Vorhang fiel für Richard Wagners Musikdrama "Der fliegende Holländer". Zum Ausgleich für zweieinhalb Stunden ernste Musik haben die Hausener auf der Partymeile in Frankfurt anschließend ausgiebig gefeiert. Eine Stadtführung und eine Schifffahrt auf dem Main am Pfingstsonntag rundeten das ereignisreiche Wochenende ab, ehe die Rückreise wieder angetreten wurde. Erholung und gleichzeitig Belohnung war dieses Ausflugswochenende für die Musiker, da Wochen intensiver Vorbereitung auf die Wertungsspiele hinter ihnen lagen. Ihre gute Leistung beim Verbandsmusikfest in Pfohren wurde mit dem Prädikat "mit sehr gutem Erfolg" in der Kategorie "Konzertante Blasmusik" ausgezeichnet.