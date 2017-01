Hüfingen Einige Fußballer aus Hausen vor Wald suchen auswärts ihr Glück

Beim Jahrestreff des Vereins wird beklagt, dass eine Handvoll Kicker in benachbarten Gemeinden auf Torejagd gehen.

Thomas Baumann, zu diesem Zeitpunkt noch Vorsitzender des FC Hausen vor Wald, begrüßte eine überschaubare Anzahl an Mitgliedern am Samstagabend beim Jahrestreff im "Adler". Von 165 Mitgliedern, die der Verein zählt (davon sind 49 Jugendliche und sieben Ehrenmitglieder), waren lediglich 24 anwesend. Die Tätigkeitsberichte von Schriftführer Martin Knoll und Kassierer Markus Vollmer zeugten von einem rundum regen Vereinsjahr. Nicht nur Fußbalspielen stand auf dem Programm, auch Feste veranstalten, die Teilnahme am Straßenfest und handfeste Aktivitäten wie Alteisen sammeln, Geräteschuppen streichen, Clubheim renovieren und die ganze Anlage am Sportplatz hegen und pflegen waren im vergangenen Jahr von den Mitgliedern gefordert.

Nicht ganz zufrieden sind die Spieler der ersten Mannschaft mit dem neunten Tabellenplatz. Die zweite Mannschaft steht auf Platz vier. Der Vorsitzende Thomas Baumann beklagt den schlechten Trainingsbesuch. Hierzu soll in naher Zukunft eine Sitzung beider Vereine mit dem Trainer stattfinden. Der Bericht des Trainers musste von der Tagesordnung gestrichen werden. Stefan Ehrich, seit eineinhalb Jahren Coach der Spielergemeinschaft Döggingen/Hausen vor Wald, konnte an der Generalversammlung nicht teilnehmen.

Der Vorsitzende drückte sein Bedauern über den Abgang eines aktiven Spielers aus. Mathias Reitze wechselt zu den Pfohrener Kickern. "Locker eine Handvoll Hausener Fußballer spielt in anderen Vereinen", bemerkt Thomas Baumann besorgt. Ausdrücklich und mit einem Geschenkkorb bedankte er sich bei Marina Albicker, der guten Fee im Clubhaus, bei Simone Knoll, die seit Jahren das Kinderturnen leitet, bei den gute Arbeit leistenden drei Platzwarten Markus Peter, Wolfgang Albicker und Gebhard Widmann, bei allen aktiven Spielern und bei den Vorstandsmitgliedern. "Sie alle machen einen guten Job."

Die Jugendarbeit, nach wie vor ein wichtiges Anliegen des Vereins, hat Stefan Happle ausgeführt. Die Fußballvereine von Ewattingen, Mundelfingen, Hausen vor Wald und Döggingen betreuen und trainieren gemeinsam die A- bis E-Jugenden der vier Ortschaften.

Bei den anstehenden Wahlen ergab sich eine einzige Änderung: Dem vorgeschlagenen Ämtertausch des Vorsitzenden mit seinem Stellvertreter wurde von der Versammlung einstimmig stattgegeben.