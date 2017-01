Behla Eine Stütze des Musikvereins Behla hört auf

Egon Bäurer, Vorsitzender des Musikvereins Behla, hatte einen schwierigen Abschied zu bewältigen. Martin Meyer gab nach 25 Jahren im Vorstand seinen Posten als Vize-Vorsitzender ab auf ihn folgt Tobias Vetter.

Sichtlich berührt und sehr persönlich verabschiedete Bäurer seinen langjährigen Weggefährten mit lobenden Worten. Meyer war von 1992 bis 2003 Jugendvertreter, dann bis 2006 Beisitzer, danach bis 2012 Vize-Kassierer und von 2012 bis 2017 Vize-Vorsitzender. Auch die beiden Schriftführerinnen Sandra Hensler und Tina Götz stellten sich nach drei Jahren nicht mehr zur Wahl. Mit Tobias Vetter als neuem Vize-Vorsitzenden sowie Lorena Vetter und Michael Bäurer als neuen Schriftführern ist die Nachfolge für alle Posten gesichert.

Behla hat einen Musikverein mit 157 passiven und 52 aktiven Musikern, aktuell zehn Zöglingen und eine Jugendabteilung von rund 30 Mitgliedern. Die Bläserjugend wurde im Februar 2012 gegründet. Zu ihren Mitgliedern gehören alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 14 und 26 Jahren, das sind derzeit rund 30 Mitglieder. Auf die Nachwuchsausbildungsarbeit wird großer Wert gelegt. So erhielten neun Zöglinge ihr erstes Jungmusikerleistungsabzeichen – der Unterbau stimmt also. Dirigent Gabriel Lehmann sprach von einem abwechslungs- und arbeitsreichen vergangenen Jahr. "Für 2017 habe ich viel vor", kündigte er an. Er wolle Potenziale und verborgene Talente zum Vorschein bringen, so der 32-Jährige und Solisten zum Vorschein bringen. Ein Höhepunkt dieses Jahres wird die Teilnahme an den Wertungsspiele in Pfohren sein.

Hervorgehoben werden kann mit Fug und Recht die sehr persönliche und kameradschaftliche Atmosphäre im Musikverein. Daraus resultieren langjährige Mitgliedschaften und am vergangenen Freitag wurden demgemäß einige Ehrennadeln angesteckt. Mit der silbernen Ehrennadel wurden für 20-jährige Mitgliedschaft Alexander Hauser, Sonja Bogenschütz, Markus Sauter geehrt. Die goldene Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Christoph Meyer, Johannes Bogenschütz und Bernhard Streit.