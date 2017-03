Einbiegendes Auto nicht beachtet

6000 Euro Schaden nach Auffahrunfall auf B 27 bei Behla

Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Dienstag gegen 6.50 Uhr auf der Bundesstraße 27 in das Heck eines vor ihr fahrenden Wagens gefahren. Der 56-jährige Lenker war von Fürstenberg kommend auf die B 27 in Fahrtrichtung Blumberg eingebogen. Rund 50 Meter nach der Kreuzung fuhr die 27-Jährige auf den sich noch in der Beschleunigungsphase befindlichen 56-Jährigen auf. Dabei entstand an beiden Autos ein Gesamtschaden von 6000 Euro. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.