Hüfingen "Ein Neubaugebiet steht in Fürstenberg ganz oben auf der Liste"

Bernhard Schmid, der sich seit November vergangenen Jahres als Ortsvorsteher von Fürstenberg für die Bürger und deren Bedürfnisse gemeindepolitisch engagiert, stellt sich den Fragen des SÜDKURIER.

Die Gemeindepolitik ist für Sie kein Neuland. Schon seit dem Jahr 2009 sind Sie im Ortschaftsrat tätig, bis zur Wahl zum Vorsitzenden waren sie als Stellvertreter ihres Vorgängers Gerhard Hogg im Amt. Was hat sich für Sie geändert?

Natürlich kenne ich mich auf diesem Terrain gut aus und weiß um das große Aufgabenfeld im Ortschaftsrat. Trotzdem ist es als Vorsitzender anders, denn jetzt liegen die Verantwortung und der "Diplomatische Dienst“ in meinen Händen. Ich bin schon überrascht, dass eine viel größere Menge an Arbeit mit dieser Aufgabe verbunden ist. Mit so einer vermehrten Organisations- und Verwaltungsarbeit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet und vor allem nicht damit, wie viel Zeit sie schluckt.

In Fürstenberg gibt es genügend Aufgaben, die in der Dringlichkeit gleichrangig sind. Wo drückt der Schuh am meisten?

Ganz oben auf der Liste steht das Erstellen und Bereitstellen von einem Neubaugebiet. Es gibt momentan keine käuflichen Bauplätze in Fürstenberg. Die Anfragen sind aber da. Es wäre wünschenswert, dass der Geländekauf vorwärts geht. Sonst droht uns wirklich die Abwanderung bauwilliger junger Familien, das wäre sehr schlecht für die Entwicklung unseres Ortes.

Da stellt sich doch die Frage zum Zusammenhang mit dem Kindergarten St. Maria. Hat dieser für die Zukunft Bestand?

Bis zum Jahr 2019 bleibt unser Kindergarten bestehen, solange zwölf Kinder angemeldet sind. Das ist auf jeden Fall sichergestellt. Wenn allerdings schon zwei junge Familien mit Kindern abwandern, weil sie hier nicht bauen können, stehen wir in Sachen Kinderbetreuung auf der Roten Liste. Denn ein großer Anreiz für junge Familien ist das Bauen im eigenen Ort. Viele Bürger sind im Vereinsleben eingebunden, was bei uns von großer Bedeutung ist.

Wie viele Vereine gibt es denn in Fürstenberg?

Wir haben ein reges und lebendiges Vereinsleben. In unserem kleinen Ort gibt es sage und schreibe rund zehn Vereine, die auf ein Vereinsheim und Probelokal hoffen. Das ist ein weiteres dringendes Anliegen von uns. So hat zum Beispiel unsere Musikkapelle mit 80 aktiven Spielern in unserem Bürgerhaus keine ausreichende Probemöglichkeit. Ebenso ergeht es den Landfrauen, der Trachtengruppe, dem Gesangsverein und anderen Vereinen. Wir befassen uns schon seit längerem damit, ein neues Probelokal zu bauen.

Gibt es dafür schon konkrete Pläne?

Ja, die Pläne liegen bereits vor, es gibt dazu auch einen Stadtratbeschluss. Sobald wir die Mittel vom Programm Entwicklung ländlicher Raum (ELR) bekommen, können wir loslegen. Die Baureife ist da.

Welche Summe an Zuschüssen ist zu erwarten?

Wir können mit 200 000 Euro rechnen. Die Enttäuschung war allerdings groß, weil wir in diesem Jahr leer ausgingen. Wir hatten starke Hoffnungen, den Bau in diesem Jahr zu realisieren. Nun werden wir einen neuen Antrag stellen und hoffen, dass wir dann berücksichtigt werden.

Und wie steht der Ortschaftsrat in Fürstenberg zum geplanten Windpark auf der Länge?

Der Ortschaftsrat hat sich klar gegen den Windpark positioniert. Wir haben keine Ausgleichsfläche zur Verfügung gestellt, dieser Beschluss wurde von den Stadträten gekippt. Der Windpark bedeutet einen großen Eingriff in die Natur, in den Vogelschutz, in die Landwirtschaft durch die Bereitstellung der Ausgleichsfläche und natürlich einen gravierenden Einschnitt in den Tourismus, der hier eine große Rolle spielt. Wer will schon gerne Urlaub unter einem Windrad machen?

Spaltet der geplante Windpark die Fürstenberger?

So kann man es nicht sagen, die Meinung der Gegner wird respektiert. Obwohl bei dieser Windgeschichte die Standpunkte auseinandergehen, werden die unterschiedlichen Meinungen von den Bürgern anerkannt. Das liegt wohl daran, dass in unserem Ort ein guter Zusammenhalt besteht. Wir pflegen ein gutes Miteinander und hoffen, dass es auch in Zukunft so bleibt.

Zur Person

Bernhard Schmid ist 54 Jahre alt, wuchs in Bräunlingen auf und hat mit seiner Frau Bettina zwei erwachsene Söhne. In der Firma Küpper Weisser ist er als stellvertretender Kundendienstleiter tätig. Es liegt ihm am Herzen, sich für die Gemeinde, in der er lebt, auch zu engagieren. Daher hat er unter anderem eine Mountain-Bike-Gruppe gegründet, die sich jeden Dienstag um 18 Uhr auf Tour begibt, er hat sich für die Loipe auf der Länge stark gemacht und sich für viele Belange im Ort nicht nur interessiert, sondern auch tatkräftig mitgeholfen, wenn Not am Mann war und es galt, etwas umzusetzen. Seit 2009 ist er im Ortschaftsrat ein gefragter Mann, im November 2016 ist er zum Vorsitzenden gewählt worden. Als Hobby betreibt er verschiedene Sportarten wie Langlauf, Radfahren und andere Ausdauersportarten sowie das Motocross.