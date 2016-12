Hüfingen Ein Hoteldrachen wirbelt durch die Aubachhalle

Mundelfinger Theater am zweiten WeihnachtstagHotel-Inventar fordert die Kulissenbauer besonders

Mundelfingen – Am zweiten Weihnachtsfeiertag präsentiert die Theatergruppe im Gesangverein Mundelfingen einen echten Hoteldrachen. Vor ein paar Wochen startete die Truppe in das Abenteuer, das erst vor wenigen Monaten aus der Feder von Achim Pöschl erschienene Theaterstück zu inszenieren, um dem Publikum ein zweistündiges, grenzenloses Vergnügen zu bieten – Verwicklungen und Verirrungen inbegriffen.

Regisseur Eberhard Hildebrand ist zufrieden, mit der Komödie ein brandneues Stück gefunden zu haben, das in der Region noch nicht zu sehen war. Die Handlung spielt in einem Hotelfoyer, doch weist Hildebrand auf die Herausforderung hin, während des Kulissenbaus eine funktionierende Lifttüre in das Bühnenbild integriert zu haben. Das gab es in der Aubachhalle in dieser Form noch nicht und war auch für den Vorsitzenden und Techniker Martin Springindschmitten eine kniffliger Aufgabe. Hildebrand ist zufrieden: Die Auswahl an Akteuren ermöglichte ihm auch mehr Möglichkeiten bei der Auswahl des Theaterstücks.

Dieses rückt eine Hotelerbin in den Fokus, die von ihrer Mutter nur das Hotel erbt, sofern sie den passenden Mann heiratet. Nach einem missratenden Versuch, den ihre als Hoteldrachen wütende Mutter verhindert, setzt die junge Frau beim zweiten Mal alles daran, dass die Hochzeit reibungslos übe die Bühne geht. Doch sie ertappt ihren zukünftigen Mann beim Seitensprung. Dadurch gerät alles außer Kontrolle und ein Spiel der Verirrungen, Verwicklungen und Verwechslungen beginnt, das 120 Minuten lang das Zwerchfell der Zuschauer strapaziert.

In der Zusammensetzung der Theatercrew gelang es Regisseur Hildebrand, drei Frauen und sechs Männer zu finden, die sich in den Proben mit Begeisterung und Humor für die Aufführungen vorbereiteten. Nach einer Abstinenz von 16 Jahren erstmals wieder dabei ist Melanie Springindschmitten. Erstmals wirkt Sophia Merz mit. Nach einem gelungenen Debut im Vorjahr steht Carina Merz zum zweiten Mal auf der Theaterbühne. Eine Doppelrolle übernimmt Sebastian Hildebrand. Benedikt Gut schlüpft in die Rolle eines Hotelportiers, Lukas Hildebrand mimt eine Hotelgast, und Mathias Friedrich präsentiert sich als Bräutigam. Im Team mit dabei sind die Routiniers Armin Springindschmitten, Gebhard Welte und im Souffleurkasten Marvin Welte.

Das Weihnachtstheater

Das Theater wird im jährlichen Wechsel mit dem Musikverein aufgeführt. Die Vorstellung für Kinder und Senioren am 26. Dezember ist um 14 Uhr. Die Abendvorstellung beginnt um 20 Uhr.