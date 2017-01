Hüfingen Dreikönigstheater: Firmen-Imperium droht der Ruin

Heilloses Durcheinander und viele Kuriositäten: Beim Dreikönigstheater hat das Publikum jede Menge zu lachen.

Mundelingen (bom) Der Vorhang zum zweiten Akt schloss sich als bei Otto (Michael Kindler) zum ersten Mal die Hoffnung keimte, das Imperium der Baufirma Ebener sei zu retten. Vorausgegangen war ein heilloses Durcheinander um misslungene Entführungen, das Verschwinden des Firmenchefs und weitere Kuriositäten, die das Theaterpublikum zum Ende der Weihnachtsfeiertage noch einmal herzhaft zum Lachen brachten.

Auf der Bühne standen die Akteure der Musikkapelle, denen in diesem Jahr der Konzert- und Theaterabend an Dreikönig vorbehalten war. Regisseur Peter Kuhrt hatte einmal mehr ein glückliches Händchen bei der Auswahl des Theaterstückes. Nach der Einstimmung durch die Musikkapelle und deren Dirigenten Frank Unold sahen die Theaterbesucher das von Wolfgang Bräutigam verfasste dreiteilige Lustspiel "Der entführte Selbstmordeinbruch".

Dabei war es nicht nur die Handlung, die den Zuschauern Tränen vor Lachen in die Augen trieb. Auch die Rollenbesetzung war vom Regisseur wieder bestens gewählt. Das Verwirrspiel um einen fingierten Einbruch, Entführungen und einen vor getäuschten Selbstmord konzentrierte sich in einem Zusammenspiel der Charaktere und deren Stärken zu einem Fuerwerk der guten Laune.

Stets ist Regisseur Peter Kuhrt mit einer eigenen Rolle dabei, die ihn dieses Mal in Polizeiuniform zeigte. Er machte darin eine genau so gute Figur wie Dominik Mäder, der während seiner Premiere auf den Brettern, die die Welt bedeuten, einen derart guten Eindruck hinterließ, dass man auf weitere Engagements gespannt sein kann. In einer Paraderolle fand sich Jürgen Fluck, der nach jahrelanger Bühnenabstinenz nichts von seinen darstellerischen Künsten verloren hatte und mit Ehefrau Denise Heizmann und Tochter Lisa Metzger eine typische Unternehmerfamilie, die vor dem Ruin steht, verkörperte.

Patrick Späth spielte Freund, Polizist und Entführer in einer Person und Leonhard Mäder den Finanzmenschen, der für die Eroberung des Herzen der Unternehmertochter jedes Geld zahlt. Marie-Therese Bäurer in der Rolle der widerborstigen Tochter des Unternehmens und Kathrin Parthie in der Rolle der Versicherungskauffrau komplettierten die Komödie, in der nicht nur der konsolidierte Dorfbüttel Peter Kuhrt seine Mühen bei der Aufklärung des Falles hatte.