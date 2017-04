Hüfingen Drei Stunden Konzertgenuss pur in Hausen vor Wald

Beim Frühjahrskonzert überzeugten Männergesangverein und Musikkapelle – und ließen das Publikum nach einem akustischen Ohrenschmaus angetan zurück.

Einen getrost als großartig zu bezeichnenden Konzertauftakt haben Männergesangverein und Musikkapelle akustisch und optisch auf die Bühne gebracht: Mit "Conquest of Paradise", der weltbekannten Filmmusik des griechischen Komponisten Vangelis aus dem Jahr 1992, haben sie das Frühjahrskonzert gemeinsam angemessen eröffnet und das Publikum gleich von Beginn an beeindrucken können.

Der Vorsitzende des Gesangvereins, Michael Reitze, hieß die Gäste in der gut gefüllten Stadthalle zum 65. Geburtstag des Männerchors herzlich willkommen. Hervorragend hat die Musikkapelle unter Leitung von Stefan Teichner in den drei folgenden Werken für Blasmusikorchester (eine lebhafte Overtüre von Philip Sparke, die zweisätzige "Singapure-Suite" und "Hobbits Dance and Hymn" von Johan de Meij) mit Dynamik, Rhythmuswechsel und Soloeinlagen die Anforderungen an konzertante Blasmusik gemeistert.

Die Rhythmusgruppe der Musikkapelle wurde an diesem Abend unterstützt von Steffen Uhrhan. Er hat seine Karriere dereinst in der Hausener Musikkapelle begonnen – und ist jetzt als Profimusiker an der renommierten Frankfurter Oper aktiv.

Musikkapelle kann auch Marsch

Mit der "Berliner Luft" aus der Operette "Frau Luna" von Paul Lincke sowie dem "Florentiner Marsch" mit einem Klarinettensolo als Zugabe hat die 60-köpfige Musikkapelle erneut gleichsam ansprechend wie nachhaltig bewiesen: Sie können auch Marsch.

Mit erfrischender Leichtigkeit stürmten danach die Viertklässler der Schellenberger-Schule auf die Bühne und sangen gemeinsam mit den altersmäßig etwas gesetzteren Sängern des Männerchora das Lied "Sind wir nicht alle Sonntagskinder?" Dass Singen nicht nur die Zuhörer, sondern auch die Sänger begeistert, bewies der Gastverein "Lie-Chörchen" aus Wutach unter der Ägide seines Chorleiter Stefan Wehinger. Mit Liedern von "ABBA" über "Die Ärzte" bis "Simon und Garfunkel" haben sie zur abwechslungsreichen Unterhaltung des Konzertabends einen tollen Beitrag geleistet.

"Zugegeben, ich beneide dich schon um deine 25 Frauen, die auf dich hören", bekannte der MGV-Vorsitzende Michael Reitze mit einem Augenzwinkern – und bedankte sich bei Chorleiter Stefan Wehinger. Zum krönenden Abschluss des gelungenen Frühjahrskonzerts beeindruckte der Männergesangverein mit Dirigent Rudi Teichner mit vielseitiger Gesangsliteratur.

Begleitet wurden die Sänger am Klavier wie gewohnt routiniert von Liliya Blenkle. Das Volkslied "Der Schäfer" von Hansjakob Heuken, ebenso wie der Liederzyklus "Aus Böhmens Hain und Flur", wurde von der Sängerschar überzeugend interpretiert. Bei "Fürstenfeld", dem Erfolgshit der Gruppe S.T.S. aus Österreich, wurde der Chor instrumental begleitet von Bernhard Blenke am Akkordeon, Clemens Baumann Bariton und Michael Maus am Schlagzeug.

Nach zwei Zugaben ("Weit, weit weg" von Hubert von Goisern sowie "Der Löwe schläft heut' Nacht", mit einem Solo von Elmar Albicker) fand nach drei Stunden bester musikalischer Unterhaltung das Konzert sein Ende und hinterließ ein zufriedenes Publikum.

Die Ehrungen

Hermann Gleichauf, Vertreter des Blasmusikverbandes, konnte für ein Vierteljahrhundert aktive Mitgliedschaft Stefan Happle, Bernhard Zehle und Silke Günter mit der silbernen Ehrennadel des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg auszeichen. Fanny Ettwein hat den Lehrgang sowie auch die Prüfung für das bronzene Leistungsabzeichen erfolgreich bestanden. Die Vorsitzende der Musikkapelle aus Hausen vor Wald, Eva-Maria Riegger, überreichte im Rahmen des Konzertes von Männergesangsverein und Musikkapelle mit lobenden Worten und einem herzlichen Dankeschön allen verdienten Mitgiedern ein Geschenk. (lug)