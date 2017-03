Hüfingen Drei Diebstähle in drei Nächten

Unbekannte Täter dringen in abgestellte Lastwagen ein und entwenden Navigationsgeräte und andere Wertgegenstände

In drei Nächten sind unbekannte Täter zwischen vergangenem Sonntagabend und Donnerstagmorgen auf dem Gelände des XXL-Möbelhaus-Zentrallagers in Hüfingen jeweils in das Führerhaus von dort abgestellten Lastwagen eingedrungen und haben daraus vorhandene Navigationsgeräte und andere Wertgegenstände gestohlen. So kam es nach Mitteilung der Polizei in den Nächten von Sonntag auf Montag, von Dienstag auf Mittwoch und auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu entsprechenden Diebstählen im Bereich des Zentrallagers. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) bittet um Hinweise.