Hüfingen Dorfputz in Behla

Dorfputz in Behla

Kinderhaus am Buchberg: Gemeinsam etwas für die Gemeinschaft tun. Ein Thema, das im Kinderhaus am Buchberg in Behla ganz groß geschrieben wird. Jedes Jahr im Frühjahr macht sich Heimleiter Klemens Krausse-Sittnick gemeinsam mit seinen Schützlingen sowie einigen weiteren freiwilligen Helfern auf, um Behla, bewaffnet mit Eimern, Müllpickern, Besen und Kehrschaufeln, wieder aufzuräumen. Nach getaner Arbeit kann Behla nun bei schönstem Sonnenschein erstrahlen. Belohnt wurden die Helfer für ihre geleistete Arbeit mit einem kleinen Abendessen. Bild: Andrea Wieland