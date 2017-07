Hüfingen Dirigent Jan Willems verlässt Hüfinger Stadtmusik

Beide Seiten profitierten von der achtjährigen Zusammenarbeit. Einvernehmliche Trennung zum Jahresende

Hüfingen – Bei der Stadtmusik Hüfingen endet die Ära Jan Willems zum Jahresende. Acht volle Jahre hat der aus den Niederlanden stammende Dirigent den Musikern mit seinem Taktstock die Richtung gewiesen und dem großen Orchester seinen Stempel aufgedrückt. Trotz dieses Abschiedes bleibt die Freundschaft zwischen der Stadtmusik und dem Dirigenten weiter bestehen, schließlich trennt man sich im beidseitigen Einvernehmen.

"In den 35 Jahren meiner Dirigententätigkeit nimmt die Zeit in Hüfingen einen besonderen Stellenwert ein. Hier konnte ich hervorragend arbeiten und wurde stets bei meinem Wunsch nach Noten und Instrumenten von der Vorstandschaft unterstützt", sagt Jan Willems, der besonders viel Freude daran hatte, den neuen Proberaum mitgestalten zu können.

"Jan Willems hat unser Orchester ein großes Stück vorangebracht und ihm seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Das konnte man vor allem an der wesentlichen Steigerung unserer gesamten Klangkultur und im Zusammenspiel hören", sagt der Vorsitzende Stefan Limberger. In seiner Ära hat die Stadtmusik ihr Publikum mit vielen interessanten Themenkonzerten begeistert. "Um die Musiker noch weiter voranzubringen, hat er sich nicht gescheut, sich einen professionellen Kollegen an die Seite zu holen", lobt Limberger den Dirigenten, dem er ein unermessliches musikalisches Wissen bescheinigt. Beide Seiten sind daher dankbar und froh, so viel gemeinsam musikalisch erlebt zu haben.

"Ich habe mich gefragt, ob die Musiker noch alle an einem Strang ziehen oder ob ich sie mitschleppen muss", beschreibt Jan Willems seine Überlegungen, das Orchester zu verlassen und den Weg für einen neuen Dirigenten frei zu machen. Eine Aussprache im Vorstand erfolgte bereits vor dem Wertungsspiel, das die Stadtmusik mit einem sehr zufriedenen Resultat in ihrer Klasse bewältigte. Es folgte eine lange Diskussion mit dem Musikbeirat. "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht", sagt Stefan Limberger, der nun die Dirigentenstelle ausschreibt und hofft, bis Dezember einen qualifizierten Nachfolger zu finden.

Beim diesjährigen Herbstkonzert am 28. Oktober wird Jan Willems zum letzten Mal das Orchester dirigieren. Die A-capella-Gruppe Vorlaut wird einen Teil dieses Abends mitgestalten. Willems macht den Hüfinger Musikern noch ein besonderes Abschiedsgeschenk: Er hat es ihnen ermöglicht, im kommenden Jahr beim großen Zapfenstreich zu Ehren zwei großer Schlösser bei Leipzig zu spielen.

Zur Person

Jan Willems ist ein Dirigent mit Idealismus und Herzblut. Der aus den Niederlanden stammende Klarinettist errang in Trossingen 1984 den B-Schein zum Dirigieren. Seit 2009 dirigiert er die Stadtmusik Hüfingen und steht auch anderen Orchestern vor. Er arbeitet als selbstständiger Notensetzer, Arrangeur und Typograf und ist als Klarinettenlehrer tätig. In der Stadtmusik Hüfingen wird er den Nachwuchs an der Klarinette weiter ausbilden. (gal)