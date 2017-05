26.05.2017 11:09 Rainer Bombardi Hausen vor Wald "Dag vor em Babä Tag Fescht" der Landjugend Hausen vor Wald ist ein Partykracher

Das „En Dag vor em Babä Tag Fescht“ der Landjugend Hausen vor Wald ist auch in seiner 16. Ausgabe ein Partykracher, der die Gäste in Scharen in den altehrwürdigen Farrenstall lockt. Hier gibt's alle Bider!