Hüfingen Cego ist für ihn wahre Leidenschaft

Franz Trenkle spielt über 60 Jahre und gibt sein Wissen gerne weiter

Mundelfingen (bom) Jedes Jahr zwischen Martini und Ostern regt sich bei den in Spiele verliebten Menschen zwischen Südbaden, Hochschwarzwald und Bodensee der Drang zu den Cego-Karten. Dieses Urbadischste aller Kartenspiele erfreut sich einer Beliebtheit, die für den Außenstehenden auf den ersten Blick unerklärlich erscheint. Doch Cego ist weit mehr als ein Kartenspiel und wer einmal vom Virus rund um Piccolo, Gstieß, Geiß, Reizen und Trumpfen infiziert ist, lässt nicht mehr so schnell locker.

Neben vielen kleinen Cego-Turnieren gibt es deshalb seit 16 Jahren die Schwarzwaldmeistershaften. Die Turnierserie zählt in diesem Jahr zwölf Veranstaltungen und krönt nach der letzten Veranstaltung am 12. April in Freiburg den Schwarzwaldmeister 2017.

Einer, der von Beginn an dabei ist und den Reiz des Cego-Spiels vor über 60 Jahren als kleiner Junge entdeckte, ist Franz Trenkle. Der Mundelfinger gewann bereits zweimal die Schwarzwaldmeisterschaft, die er im Jahr 2003 mit der bis heute unerreichten Rekordzahl von 5300 Punkten abschloss. In der ewigen Cego-Bestenliste der Schwarzwaldmeisterschaften belegt er mit 33 040 Punkten Rang zwei hinter Heinz Klostermann, einem weiteren Hüfinger.

Trenkle erinnert sich gerne an seine Anfänge als Cego-Spieler: "Von den 54 Cego-Karten der alten Cegospiele erzählte jedes Blatt eine eigene Geschichte". Trenkle beschreibt den Reiz des Cegospiels als Mischung einer genauen Analyse der eigenen Karten und der Beobachtung der Mitspieler. Bereits die geringsten Gesichtszuckungen können den Mitspielern einen Hinweis geben. "Ich fühle mich im Kreise der Cego-Spieler wie in einer großen Familie", beschreibt Trenkle einen weiteren Reiz des Spiels: "Es wird hart um jeden Punkt gekämpft, mitunter an den Spieltischen laut ausgerufen – aber die Gesamtstimmung ist immer friedlich".

An einem Cegospiel nehmen vier Personen teil und es kann mitunter ein bis zwei Stunden dauern. In der Regel besteht ein Turnier der Schwarzwaldmeisterschaften aus zwei Runden, an denen in der Regel zwischen 100 und 120 Spieler teilnehmen. "Den ganz großen Boom im Cego gibt es nicht", skizziert Trenkle die Zeitlosigkeit als ein Erfolgsrezept des Kartenspiels. Er selbst nahm sich vor, die Regeln, Kniffe und die Attraktivität des Cego-Spielens weiter zu geben. So initiierte er vor ein paar Jahren erfolgreich einen Kurs für Jugendliche. Einige von ihnen waren dermaßen fasziniert, dass sie noch heute an Turnieren teilnehmen. Auch für Frauen bietet der Cego-Routinier Kurse an. Stolz ist er auf die Mundelfingerinnen Beate Merz, Christa Friedrich, Carmen Guggelberger und Karin Bäurer, die er bei einem Landfrauenkurs vom Reiz des Cego überzeugte. Früher war Cego eine Männerdomäne, doch der Frauenanteil in den Teilnehmerlisten steigt seit Jahren an. Trenkle freut sich, mit seinem Engagement einen kleinen Teil dazu beizutragen, die Tradition des Kartenspiels in einer von elektronischen Daten geprägten Welt zu festigen.

Nächste Turnier

Im Umkreis veranstalten die nächsten Cego-Turniere der Schwarzwaldmeisterschafen noch die Cegofreunde Donaueschingen am 22. Januar im Grünen Baum in Allmendshofen und die DOBA-Oldies am 12. März im Gemeindezentrum in Bräunlingen. Beginn ist jeweils um 14 Uhr.