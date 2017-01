Die Bürgerwehr hält an alter Hüfinger Tradition fest. Dieses Jahr wird das 50-jährige Bestehen gefeiert.

Es ist ein alter Brauch in Hüfingen, das neue Jahr mit der Bürgerwehr und zwölf Salutschüssen aus deren historischer Kanone zu begrüßen. Gleichzeitig werden mit den lautstarken Böllerschüssen für jeden Monat gute Wünsche auf die Reise in Richtung Altstadt über die Breg geschickt. Kommandant Helmut Vogel nutzt dabei die Gelegenheit, bei einem Generalrapport Rückschau auf das vergangene Jahr zu halten und gleichzeitig in die Zukunft zu blicken. Darüber hinaus werden an dieser Stelle auch Ehrungen und Beförderungen in der Bürgerwehr vorgenommen.

14 aktive und 35 passive Mitglieder sind in der Bürgerwehr eingebunden, die als kleiner Verein dennoch sehr aktiv ist und eine wichtige Hüfinger Tradition aufrecht erhält. "Wir wünschen uns für das neue Jahr, dass es uns gelingen möge, neue aktive und passive Mitglieder zu gewinnen, die uns unterstützen", nennt Vogel ein wichtiges Anliegen. Im kommenden Jahr wird das 50-jährige Bestehen mit einem Festakt in der Stadthalle gefeiert, die Planungen hierfür laufen nun an. Im Juli nimmt die Hüfinger Bürgerwehr am großen Landestreffen in Villingen teil.

Das vergangene Vereinsjahr war ein harmonisches Jahr mit wenigen, aber dafür außergewöhnlichen Auftritten und Aktivitäten. Hervorzuheben ist dabei die Teilnahme im Schloss Monrepos in Ludwigsburg anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Freundeskreises der Bürgerwehr und Milizen in Baden-Württemberg.

Kommandant Helmut Vogel konnte Ehrungen und Beförderungen vornehmen. So wurden Alexander Albert und Axel Kasprzak nach dreijähriger Mitgliedschaft zum Gefreiten befördert. Sergeant Wolfgang Walkenbach ist seit 40 Jahren in der Bürgerwehr und 15 Jahre davon als Schriftführer tätig. Er wurde zum Feldwebel ernannt. Korporal Norbert Wöhrle wurde für 30-jährige aktive Mitgliedschaft mit dem Ehrenzeichen am Band ausgezeichnet. Und erstmals konnte Helmut Vogel auch eine Frau ehren. Trachtendame Andrea Vogel ist seit zehn Jahren aktiv dabei und wirkt genauso lange als Kassiererin. Sie wurde mit einem Ehrenzeichen mit Schleife dekoriert.