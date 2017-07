vor 1 Stunde SK Hüfingen Brüder sprechen miteinander – zum ersten Mal über ihre Kunst

Zwei Künstler und Brüder bringen derzeit im Stadtmuseum für Kunst und Geschichte Hüfingen ihre Positionen in einen Dialog zueinander. Peter Kees, geboren 1965 in Bayreuth, und Stefan Kees, geboren 1968 in Bayreuth, haben bisher ihre künstlerischen Positionen getrennt voneinander entwickelt und ausgestellt. Erstmals gibt es von ihnen ein gemeinsames künstlerisches Projekt, ihre Kunst in räumliche Nähe.