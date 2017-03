Brückenschlag über die Hüfinger Breg

Bauwerk soll ab Herbst 2018 die Ufer verbinden

Hüfingen – Justizminister Guido Wolf, dessen Ressort bei den grün-schwarzen Koalitionsverhandlungen auch den Zuschlag für den Tourismus erhalten hat, tourt in diesen Tagen gut gelaunt durchs Land – denn er hat Geld zu verteilen. Mit mehr als 7 Millionen Euro fördert das Land in diesem Jahr den Ausbau der kommunalen Tourismusinfrastruktur. 235 000 Euro davon fließen nach Hüfingen. Dieser Betrag ist die entscheidende Finanzspritze für den Bau einer Breg-Brücke beim Erlebnispark Brigobannis. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 673 000 Euro. Das heißt, das die Stadt Hüfingen den Rest in Höhe von 438 000 Euro selbst zu stemmen hat, denn ansonsten winken keine Fördergelder.

Der Tourismus in Baden-Württemberg sei eine Erfolgsgeschichte, sagte Wolf bevor er sich im Römerbad in das Goldene Buch der Stadt Hüfingen eintrug und eine Führung durch den historischen Badetempel genoss. Doch seien Erfolge keine Selbstläufer, ein dynamisches Wachstum der Tourismusbranche brauche kontinuierliche Investitionen in die kommunale Tourismusinfrastruktur. Wolf hat seinen Beitrag dazu geleistet, denn in den Vorjahren umfasste der Tourismus-Fördertopf lediglich fünf Millionen Euro.

Die neue Brücke, so Bürgermeister Michael Kollmeier auf Nachfrage, sollte ab Herbst 2018 die beiden Brigachufer miteinander verbinden. Deren Standort rückt im Vergleich zur provisorischen Brücke während der Heimattage 2012 näher an den Besucherpavillon des Erlebnisparks Brigobannis heran. Aus Gründen des Hochwasserschutzes könne die neue Brücke nicht dort gebaut werden, wo einst das Provisorium stand. Bei der neuen Brücke wird es sich um eine Metallkonstruktion handeln, die auf Seite des Römerbads über eine Rampe erschlossen wird – der Barrierefreiheit wegen. Der Auf- und Abgang wird überdacht sein, die Konstruktion wird der des Besucherpavillons ähneln. Diesen hatte das Land auch schon finanziell gefördert.

Die neue Brücke wird nicht nur den historischen Erlebnispark aufwerten, dank ihr werden Urlauber in Zukunft auch komfortabler den Orchideenlehrpfad erreichen. Profitieren werden auch Campingfreunde, die den Wohnmobil-Abstellplatz ansteuern. Ganz wichtig ist, und darüber freut sich Landrat Sven Hinterseh besonders, dass Hüfingens zentrale Touristenattraktion mit der Brücke an das Rad-Wandernetz der Quellregion Donau angeschlossen wird. Der Chef der Kreisverwaltung hatte gleich zu Beginn seiner Amtszeit den Ausbau des Radnetzes zur Chefsache erklärt. Außerdem werde die Brücke auch in den Bräunlinger Bierlehrpfad integriert, der noch dieses Jahr seine Eröffnung erleben wird, so Kollmeier.

Was die Touristen freut, ist den Einheimischen recht: Denn auch die hatten die Holzbrücke vor fünf Jahren gerne angenommen. Der Rathauschef erzählt, dass er schon positive Rückmeldungen erhalten habe nachdem sich in der Stadt herumsprach, dass der vierte Förderantrag für die Brücke jetzt endlich genehmigt wurde. So freuten sich beispielsweise die Erzieherinnen des Kindergartens darüber, dass sie mit ihren Schützlingen bald schneller und vor allem sicherer (es geht dann nicht mehr so lang an der Straße entlang) bei den Waldtagen ihr Ziel erreichten.

Geld für die Baar

Neben dem Zuschuss für die Hüfinger Breg-Brücke gibt es auch noch Geld für einheitliche Gestaltungselemente entlang des Donaufernradwegs und die Neugestaltung des Pfohrener Donauufers in Höhe von 47 000 Euro. Die Stadt Bad Dürrheim hat knapp eine Million Euro für die Sanierung des Solemar-Dachs beantragt. Guido Wolf befürwortet diesen Wusch, das letze Wort hat in diesem Fall aber der Wirtschaftsausschuss des Landtags. In der Regel handelt es sich dabei um eine Formalie, meist werden die Minster-Vorschläge durchgewunken. (hon)