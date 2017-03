Hüfingen Breitband: Glasfaserkabel werden nun verlegt

Schneller surfen – damit das bald auch in Hüfingen Realität werden wird, wird nun mit den Arbeiten begonnen.

Noch sind die Kabel für eine schnelle Datenübertragung über der Erde, doch demnächst verschwinden sie in den Boden. Dort werden sie dann mit der sogenannten Glasfaser gefüllt, damit demnächst die Informationen aus aller Welt noch schneller fließen können. In Hüfingen selbst werden nun die Hochstraße, die Friedensstraße, die Hohenstraße sowie die Grabengasse mit diesen Datenautobahnen versorgt, anschließend der Ortsteil Mundelfingen. Zug um Zug sollen danach die andere Stadtgebiete und Ortsteile folgen. Das Werkslager mit allerhand Material, Baufahrzeugen und einem Container für die Arbeiter wurde am Hüfinger Schosenweg bei den Anlagen eingerichtet, wo dann auch der Aushieb zwischengelagert werden soll. Bild: Gabi Lendle