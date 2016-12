Hüfingen Braun bricht Lanze für Gemeinschaftsschule

Die Grünen Abgeordnete Martina Braun aus dem Nachbar-Wahlkreis besucht die Lucian-Reich-Schule und zeigte sich beeindruckt von der geleisteten Arbeit an der Gemeinschaftsschule.

„Die Gemeinschaftsschule hat sich fest in der baden-württembergischen Schullandschaft etabliert. Leistungsstark, sozial gerecht und pädagogisch innovativ – sie hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Erfolgsmodell mit Vorbildcharakter entwickelt“, meinte die grüne Landtagsabgeordnete Martina Braun (Grüne) nach einem Besuch in der Lucian-Reich-Schule. Braun besuchte die Gemeinschaftsschule bereits zum zweiten Mal. Als bekennende Anhängerin des Konzepts der Gemeinschaftsschule, die das individualisierte Lernen eines jeden Einzelnen fördere, zeigte sie sich beeindruckt, wie dies in der Hüfinger Schule umgesetzt wird.

Sie relativierte die Äußerungen von Kultusministern Susanne Eisenmann hinsichtlich der Gemeinschaftsschulen. „Wir Grünen stehen fest zum pädagogischen Konzept der Gemeinschaftsschulen. Wir werden den Kommunen sowie den Lehrkräften die notwendigen Ressourcen für ihre Arbeit zur Verfügung stellen. Die grün-schwarze Koalition steht zum Ausbau der Gemeinschaftsschulen gemäß dem Koalitionsvertrag“, äußerte sich Braun zu den Sorgen über die zunehmende Arbeitsbelastung der Lehrer und zu den Wünschen nach zusätzlicher Unterstützung durch pädagogische Assistenten im Unterricht. Auch die intensive Begleitung inklusiver Schüler erachtete die Politikerin als sinnvoll und notwendig.

Beim Rundgang durch das Schulhaus zeigte sich Martina Braun, die vom nominierten grünen Bundestagskandidaten Volker Goertz begleitet wurde, beeindruckt von den ansprechend gestalteten und modernen Räumen, die gutes Lernen erst möglich machten.

Martina Braun sieht das erfolgreiche Konzept auch in der Hüfinger Schule bestätigt. „Die Nachfrage von Eltern und Kommunen zeigt uns, dass die Gemeinschaftsschule die richtige Antwort auf die Herausforderungen im Bildungssystem ist.“ Der Ausbau gehe weiter.