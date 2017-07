Hüfingen Boulespieler feiern und messen sich

Die Kohlwaldhütte in Hüfingen-Mundelfingen wird in der Region am 22. und 23. Juli 2017 zum Zentrum des Boulesports.

Mundelfingen (bom) Adrian Kindler, Hans Kindler, Uwe Schnottalla, Erik Schnottalla, Egon Baumann, Thomas Baumann, Hansjörg Uhrhan, Andreas Parthie, Martin Held und Thomas Helbig eint die Liebe zum Boule-Sport und die Mitwirkung im Team Boulefreunde Mundelfingen in der Landesliga Bodensee-Oberschwaben. Dort feierten sie zum Saisonabschluss 2017 vor wenigen Wochen den zweiten Tabellenplatz, verwiesen Konstanz, Singen, Biberach, Lindau oder Ulm auf die hinteren Ränge und genießen inzwischen unter den Boulefans eine tolle Reputation.

Vorsitzender Hans Kindler freut sich über die sportliche Entwicklung und kann sich vorstellen, in einem motivierten Team der Boulefreunde Mundelfingen im kommenden Jahr um den Aufstieg in die Oberliga mitzuspielen. Die Integration junger Spieler hat hervorragend funktioniert und auch ansonsten unternehmen die Boulefreunde alles, um Werbung für die Sportart zu machen.

Am kommenden Wochenende findet das Jahresturnier mit Saisonabschlussfest an der Kohlwaldhütte statt. Dieses hat längst Tradition und wird auf über einem Dutzend Spielbahnen in den Disziplinen Supermelee am Samstag, 22. Juli, ab 14 Uhr und Doublette Formee am Sonntag, 23. Juli, ab 10 Uhr ausgetragen. Anfänger sind vor allem am Samstag willkommen und erhalten eine intensive Einführung in die Spielregeln. "Mitwirken kann jeder und mit etwas Geschick ganz vorne landen", erläutert Kindler, der die Teamzusammenstellung mit jeweils einem erfahrenen Spieler als eine weitere Chance für Anfänger bezeichnet, in die Geheimnisse der Sportart einzutauchen.

Am Samstagabend findet auf der Kohlwaldhütte eine Bouleparty rund ums Lagerfeuer statt. Mit kulinarischen Genüssen vom Holzkohlegrill, mit französischen Spezialitäten und einem großen Kuchenangebot ist an beiden Tagen für das leibliche Wohl gesorgt. Am Sonntag besteht für Zuschauer die Möglichkeit, den routinierten Spielern beim Spiel zuzusehen und sich Tipps für das eigene Boulespiel zu holen. Dutzende von Spielern kommen aus Baden, Württemberg, Bayern, dem Schweizer und französischen Grenzraum. Anmelden können sich alle, die die Faszination Boule entdecken möchten.