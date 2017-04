Hüfingen Blasmusikfreunde feiern Debüt

Begeisterte Freunde der böhmisch-mährischen Musik treten bei Bahnfest auf

Hüfingen-Fürstenberg (bom) Am 29. April ist Stichtag für das Revival der Blasmusikfreunde, die noch vor wenigen Jahren als AH 2000 Pfohren diverse Feste, wie das Pfohrener Fischerfest oder die Fassanstiche der Jahrgangsbiere der Löwenbrauerei, begleiteten. Doch die Zeiten änderten sich. Einige traten aus, neue Mitglieder kamen hinzu, doch die böhmisch-mährische Musikausrichtung blieb.

So entstand auf Initiative von Alfred Rothmund die Neuformation Blasmusikfreunde, die ihre Feuertaufe während der Saisoneröffnung der Sauschwänzlebahn feiert. Einige ihrer Mitglieder, zu denen viele Routiniers zählen, sind geprägt von einer inneren Unruhe für den großen Auftritt, der ihnen die Tür dafür öffnet, ihr Hobby noch intensiver auszuleben. Die Summe der Erfahrungen, das in vielen Jahren erworbene Können und die Begeisterung für die Blasmusik bieten auch eine tolle Basis einer effektiven Probenarbeit. Denn ganz ohne Übung geht es nicht, da das Repertoire und gemeinsame Musizieren abgestimmt werden muss. Die Mitglieder der Blasmusikfreunde kommen aus mehreren Orten der Südbaar. Zu ihnen zählen Heinz Mayer, Alfred Rothmund, Florian Rothmund, Michael Rothmund, Jürgen Rothmund, Walter Ullrich, Tobias Rothmund, Michael Bäurer, Markus Vetter, Alexnader Hauser, Adolf Fricker, Thomas Münzer, Klaus Küster, Theo Fritschi und Alexander Seckinger. Passend zur Musik gestalten die Blasmusikfreunde ihr Outfit in blau-weiß mit Lederhosen. Auch ist ein Auftritt beim Scheunenfest geplant.