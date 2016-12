Hüfingen Beste Theaterunterhaltung im Friseursalon

TuS-Dreikönigstheater gibt vier Vorstellungen im Bahnhofsaal

Wenn in Hüfingen das neue Jahr beginnt, dann ist TuS-Theatersaison. Das ist eine alte Tradition, die selbstverständlich auch 2017 weiterlebt – und wie. Die TuS-Theatergruppe braucht sich um engagierte Mitmacher keine Sorgen machen und auch nicht darum, dass sie den Bahnhofsaal nicht locker mit vier Vorstellungen hintereinander füllen kann.

Am Donnerstag, 5. Januar, 20 Uhr hebt sich der Vorhang zur Premiere der Komödie „Hin und Hair“, für die schon seit Wochen fleißig geprobt wird. Das bewährte Team um Regisseur Frieder Schräbler befindet sich mehr oder weniger bereits im Theaterfieber und freut sich auf den Beginn, denn die Komödie in drei Akten von Diana Weber macht richtig Spaß, zumal sich die Geschichte recht rasant entwickelt. Da sind Charakterrollen gefragt und werden von den erfahrenen Laienschauspielern maßgeschneidert besetzt.

Wie immer spielt sich das Geschehen in Hüfingen ab, ein kleiner charmanter Wink der Regie an die eigene Heimat, der bei den Gästen seine Wirkung zeigt. Dieses Mal ist der Schauplatz ein Friseursalon mit herrlichem Ambiente. Doch der Reiz der Geschichte liegt nicht in den üblichen Friseurgesprächen, die man immer wieder aufschnappen kann, sondern darin, dass sich das Leben im Salon verändert und daraus eine frequentierte Adresse einer Partnervermittlung wird. Hier dreht sich also nicht mehr alles um den passenden Haarschmuck, sondern auch um das passende Liebesglück einsamer Damen. Schnell entwickelt sich daraus eine amüsante und höchst unterhaltsame Geschichte mit viel Schwung und Dynamik.

Insgesamt stehen zehn Schauspieler auf der Bühne, drei davon in Doppelrollen. Sie alle freuen sich, dass einige Hüfinger Friseursalons die Theatertruppe mit echten Requisiten aus ihren Salons unterstützen und ausstatten. Premiere ist auch für die neue erweiterte Backstage im Bahnhofsaal, die den Schauspielern die Vorbereitungen hinter der Bühne ernorm erleichtert und den Weg ins benachbarte Schulmuseum erspart. Um den Bühnenaufbau und die gesamte Organisation kümmert sich Joachim Seidel.

Gespielt wird am Donnerstag 5. Januar, Freitag, 6. Januar, und Samstag, 7. Januar, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 8. Januar, um 19 Uhr. Eintritt: zehn und sechs Euro. Vorverkauf: Rosis Blumenstudio, Hauptstraße 52