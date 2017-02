Hüfingen Beim Geschäft hört die Freundschaft auf

In vielen Bereichen arbeiten Hüfingen und Donaueschingen zusammen. Wenn's ums Gewerbe geht, sieht's aber anders aus

Tourismus, Kläranlage und Umweltbüro: In vielen Bereichen arbeiten Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen zusammen. Schließlich können auch Synergieeffekte genutzt werden, und gemeinsam ist oft besser als einsam. Doch wenn’s um das liebe Geschäft geht, dann ist es mit der Zusammenarbeit vorbei.

Für Kunden macht es wenig Unterschied, wenn sie zwischen Donaueschingen und Hüfingen einkaufen gehen, ob sie sich auf der rechten oder der linken Seite der Mollensteinstraße befinden. Im einen Fall unterstützen sie den Handel auf Donaueschinger und im anderen Fall den auf Hüfinger Gemarkung. Doch in den Rathäusern schaut man da schon mal genauer hin. Und so sorgt der geplante Neubau von Lidl für leichte Verstimmungen.

Zwar möchte Lidl mit seiner neuen Filiale die zulässige Verkaufsfläche, die in diesem Bereich festgesetzt ist, um 176 Quadratmeter überschreiten, aber „es ist keine Vergrößerung des Warensortiments geplant“, so Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier. Der zusätzliche Platz werde benötigt, um die Filiale großzügiger zu gestalten und auch die Mitarbeiterräume zu vergrößern.

Doch im Donaueschinger Rathaus findet man das nicht ganz so toll: „Um unsere Zentren und zentralen Versorgungsbereiche dauerhaft schützen zu können, gilt es, die Entwicklung von Nahversorgern an nicht integrierten Standorten zu verhindern und an integrierten Standorten zu verhindern und an integrierten Standorten sowie den zentralen Versorgungsbereichen zu fördern“, teilt die Stadt Donaueschingen im Bezug auf die Lidl-Pläne mit. Übersetzt heißt das: Man befürchtet, dass die vergrößerte Lidl-Filiale Kaufkraft aus der Donaueschinger Innenstadt abziehen könnte. Aus diesem Grund werde sich auch die Stadt Donaueschingen gegen diese Planungen aussprechen.

Im Hüfinger Gemeinderat sorgt das für Kopfschütteln. CDU-Fraktionssprecher Franz Albert spricht süffisant von der „nördlichen Nachbarstadt“, deren Einwand ja zu erwarten gewesen sei. „Mit dem großen Einkaufszentrum haben sie ja schließlich unsere Innenstadt zuerst ausbluten lassen“, so Albert. Und auch die Erweiterung auf Donaueschinger Gemarkung helfe dem Hüfinger Einzelhandel nicht wirklich.

Es hat einen gewissen Seltenheitswert, wenn sich dann auch noch SPD-Stadtrat Sigmund Vögtle der CDU-Meinung anschließen kann: „Dass sich die Stadt Donaueschingen nicht nur Sorgen um ihre Innenstadt macht, sondern gleich noch um den Hüfinger Einzelhandel: Das ist wahre Fürsorge“, sagte Vögtle mit einem ironischen Unterton und fragte dann auch gleich noch: „Wo war denn die Fürsorge der Stadt Donaueschingen, als das Fürstenhaus den Radweg gesperrt hat und hauptsächlich Hüfinger Schüler davon betroffen waren?“

Adolf Baumann, Fraktionssprecher des Dreierbündnisses FW/FDP/UWV, versuchte es mit etwas mehr Diplomatie: „Donaueschingen ist nun mal ein Mittelzentrum und wir nur ein Unterzentrum. Deshalb dürfen die halt bei uns mitreden.“

Nicht nur Donaueschingen hat so seine Einwände. Auch der benachbarte Discounter hatte sich zuerst gegen die Neubau-Pläne des Mitbewerbers ausgesprochen. Doch in diesem Falle habe es mittlerweile eine Einigung gegeben.