Hüfingen Behla kurz vor einem neuen Internet-Zeitalter

Der Zweckverband Breitband informiert die Bürger über die Modalitäten, bis zum 18. April können nun die Verträge unterschrieben werden.

Behla (bom) Nur noch wenige Schritte ist Behla vom Eintritt in das Glasfaserzeitalter entfernt. Noch bis zum 18. April haben die Grundstücksbesitzer Zeit, die Hausanschlussverträge bei der Stadtverwaltung oder beim Zweckverband Breitbandversorgung unterschrieben abgeben.

Vor mehr als 100 Bürgerinnen und Bürgern in der Baarblickhalle erläuterte Zweckverbandgeschäftsführer Jochen Cabanis alle technischen Details, den Investitionsbedarf und die vielfältige Gestaltung der Tarife. "Wir wollen nach den Sommerferien mit dem Ausbau des Glasfasernetzes beginnen und bis Jahresende einen Großteil der Arbeiten abgeschlossen haben", appellierte Cabanis, sich jetzt für einen Anschluss zu entscheiden, selbst wenn der direkte Nutzen noch nicht erkennbar sein sollte. Den Mehrwert von Liegenschaften, die mit der Glasfasertechnologie ausgestattet sind, bezifferte er nicht. Vielmehr verwies er darauf, dass sich in Neubaugebieten, die mit dieser Technik ausgestattet sind, die Bauplätze deutlich besser verkaufen. Den Schwarzwald-Baar-Kreis stufte er in dieser Hinsicht als vorbildlich ein. Cabanis ist davon überzeugt, dass ich der Kreis mit dieser Anschlussquote im europaweiten Vergleich in wenigen Jahren unter den Top-Ten befindet.

Die Entscheidung für einen Hausanschluss bezeichnete Cabanis als eine Entscheidung für die kommenden Jahrzehnte und verglich sie mit jener für einen Telefonanschluss vor einem halben Jahrhundert. Die Investitionskosten für den vom Kreis kostenfrei bis zur Grundstücksgrenze verlegten Hausanschluss hängen individuelll von der Distanz zwischen Grundstücksgrenze und Anschlussbox im Haus, von der Art des Untergrundes ab und von der Höhe der Eigenleistungen. Letztere sind grundsätzlich möglich, jedoch verwies Cabanis auf die Gewährleistung. Um langwierige Diskussionen zu vermeiden, empfahl er die Situation vor Beginn und nach Ende der Verlegung des Hausanschlusses fotografisch zu dokumentieren, um bei Reklamationen eine schnelle Einigung zu erzielen.

Zu Beginn der Infoveranstaltung verwies Bürgermeister Michael Kollmeier darauf, dass Hüfingen als attraktive Gemeinde den Anschluss an die Datenautobahn forciere.