Hüfingen Baucontainer geknackt und Gegenstände geklaut

Offenbar Wiederholungstäter waren beim Aufbruch mehrerer Baucontainer in Hüfingen am Werk.

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen mehrere Baucontainer an der Bundesstraße 27, im Bereich der Baustelle an der Abzweigung Allmendshofen, aufgebrochen. Aus den Containern wurden nach Polizeiangaben ein Zimmermannshammer und ein Laptop entwendet. Vermutlich besteht ein Zusammenhang zur gestern bereits vermeldeten Tat an einer Baustelle im Bereich des Schützenhauses bei Hausen vor Wald, wo über das vergangene Wochenende bereits Baucontainer aufgebrochen worden waren. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter Telefon 0771/837830 entgegen.