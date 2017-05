Hüfingen Bastelaktion: Sumpfohrener Damen putzen die Scheune heraus

Ihre kreative Ader haben die Damen des Musik- und Narrenvereins Sumpfohren bewiesen. Gemeinsam bastelten sie im Rathaus die Dekoration für das anstehende Scheunenfest. Auch das Programm kann sich sehen lassen.

Von Freitag, 12. Mai, bis Montag, 15. Mai, wird es in der Festscheune in Sumpfohren wieder einiges zu feiern geben. Das Fest startet am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr mit dem Fassanstich. Im Anschluss gibt es einen Unterhaltungsabend mit den Musikkapellen aus Bachheim und Oberbaldingen.

Am Samstag spielt dann die Band Slamjam auf. Den Sonntag eröffnet um 11 Uhr der Musikverein Harmonie Unadingen mit dem Frühschoppenkonzert. Den restlichen Tag über werden unterschiedliche Musikkapellen aus nah und fern die Gäste unterhalten.

Am letzten Tag, Montag, 15. Mai, werden ab 15 Uhr erstmal die kleinsten sowie die ältesten Festbesucher im Mittelpunkt stehen: Der örtliche Kindergarten hat sich für die jüngsten Festbesucher nämlich einiges einfallen lassen. Beim Kindernachmittag werden dabei die kleinsten Festbesucher ganz auf ihre Kosten kommen. Zum Handwerkervesper werden dann die "Brotäne Herdepfl" und die Musikanten aus Leipferdingen aufspielen.