Hüfingen B 27 bei Hüfingen: Drei Autos krachen aufeinander

Auf der B 27 bei Hüfingen sind am Freitagnachmittag drei Autos aufeinander gefahren. Kurz vor 16 Uhr musste ein Autofahrer, der in Richtung Wasserturm unterwegs war, verkehrsbedingt abbremsen. Hinter ihm folgten zwei weitere Fahrzeuge. Die 27-jährige Fahrerin im hinteren der beiden Fahrzeuge bemerkte zu spät, dass vor ihr gebremst wurde und fuhr auf. Der Aufprall war dabei so groß, dass es das Fahrzeuge auf das erste Auto in der Reihe schob. Den Schaden an den Autos beziffert die Polizei auf 11 500 Euro. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.