Hüfingen Autofahrer fährt Unfallgegner ans Bein

Seinen Führerschein los ist ein 54-Jähriger, der alkoholisiert zuerst gegen Auto und dann einem 18-Jährigen angefahren hat.

Ein 54-jähriger Autofahrer streifte beim Ausparken auf dem Riedsee-Parkplatz laut Polizei am Samstagabend, gegen 18.20 Uhr, einen neben ihm stehenden VW Golf. Der 18-jährige VW-Fahrer saß im im Auto. Als der VW-Fahrer erklärte, nun die Polizei zu holen, fuhr der 54-Jährige davon. Beim Wegfahren erwischte er den VW-Besitzer am rechten Bein. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und konnte die Polizei verständigen. Dem Unfallverursacher statteten die Ordnungshüter einen Besuch ab. Ein Vortest bestätigte eine leichte Alkoholisierung. Deswegen ging es anschließend zur Blutentnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde der Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmt. Das Polizeirevier Donaueschingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.