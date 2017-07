Hüfingen Aufruhr im Römerbad  Mystischer Gegenstand ruft die Götter auf den Plan

Der Countdown zur Premiere des Hüfinger Sommertheaters am 19. Juli läuft. Die Wochenenden nutzt die Schauspieltruppe mit ihrem Regisseur Paul Siemt zur intensiven Probenarbeit am Römerbad.

Im Römerbad haben sich die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes wieder mächtig ins Zeug gelegt, um die Kulissen für die einzelnen Spielszenen zu bauen. Denn Paul Siemt besitzt eine beispielhafte Begabung, einzelne Spielmomente richtig auszumalen und ins rechte Licht zu rücken.

Das Römerbad mit seiner natürlichen Infrastruktur bietet immer wieder ein neues Freilichttheater-Erlebnis und passt mit seiner historischen Vergangenheit perfekt zu dem Stück „Das Artefakt“. Das hat Paul Siemt eigenhändig verfasst und auf Hüfingens Vergangenheit und Gegenwart zugeschnitten. Die Laienschauspieler lieben die Arbeit unter ihrem Profiregisseur und sind bei den Proben mit Leib und Seele dabei.

Das Stück handelt von Göttern und Menschen und passt zur Hüfinger Vergangenheit. Es spielt in mehreren Zeitepochen, und gerade dieser Umstand lässt das Stück sehr lebendig wirken, was noch durch die wirkungsvollen Inszenierungen einiger Spielabschnitte intensiviert wird. Das Artefakt ist ein mystischer Gegenstand, der vor Christi Geburt hergestellt wurde und über die Zeit der Römer bis in die Gegenwart wandert. Der Fund wird von einem erstaunten Landwirt und seiner Frau auf einem Hüfinger Acker gemacht und wird plötzlich von vielen begehrt. Einst von den Römern versteckt und vergraben, blieb das Artefakt bis zum heutigen Tage unentdeckt.

Die Gäste können bei den Aufführungen von der aufgebauten Tribüne eine interessante Zeitreise über einen langen Zeitraum verfolgen. Die Spielszenen werden dabei von einer eigens zum Schauspielstück komponierten Musik hervorgehoben und schaffen wirkungsvolle Stimmungen, womit die visuellen Eindrücke verstärkt werden. Kai Armbruster aus Donaueschingen ist dieses musikalische Meisterwerk gelungen, das von einem achtköpfigen Orchester gespielt wird. Ein kleiner Theater-Spaziergang über die Wiese zum römischen Wehrturm und zurück lockert den Theaterbesuch nochmals auf. Es finden zwölf Aufführungen statt, außer für die Premiere am Mittwoch, 19. Juli, sind für alle Termine noch Karten zu haben.

Die Aufführungen

Hüfinger Sommertheater, Freilichttribüne an der Römischen Badruine, 19. Juli bis 5. August. Einlass/Bewirtung ab 19 Uhr, Spielbeginn 20.30 Uhr. Karten im Vorverkauf für 16 Euro beim Tourismusamt im Rathaus, Telefon (0771) 60 09 24, Schüler und Studenten mit Nachlass. Spieltermine: Mittwoch, 19. Juli; Donnerstag, 20. Juli; Freitag, 21. Juli; Samstag, 22. Juli; Mittwoch, 26. Juli; Donnerstag, 27. Juli; Freitag, 28. Juli; Samstag, 29. Juli; Mittwoch, 2. August; Donnerstag, 3. August; Freitag, 4. August, Samstag, 5. August.