Hüfingen Aufregendes Jahr für die Hüfinge Kunstfreunde

Courbet-Ausstellung findet ringsum große Beachtung

Hüfingen – Großartiges geleistet hat im vergangenen Jahr der Förderkreis Stadtmuseum mit seinen engagierten Mitgliedern. Die einzigartige Ausstellung "Von Courbet zu Schuch" mit ihren wertvollen Gemälden der Klassik in Zusammenarbeit mit der Kunststiftung Hohenkarpfen forderte den Helferkreis um den Vorsitzenden Joachim Seidel in vielen ehrenamtlichen Helferstunden.

"Nur durch die große Bereitschaft vieler engagierter Kunstfreunde konnten wir diese hochkarätige und außerordentliche Ausstellung in unserem kleinen Museum stemmen", beteuerte der Vorsitzende Joachim Seidel, der sich bei allen Helfern bedankte. Um diesen großartigen Kunstgenuss im Hüfinger Museum zu zeigen, mussten jede Menge Investitionen getätigt werden, wie Transport- und andere Versicherungen, der Einbau von Video-Überwachung, moderne Beleuchtungstechnik, Luftbefeuchter, Literatur und mehr. Vieles davon kann weiterhin genutzt werden, wertet das Museum auf und dient der Zukunft.

Ein gelungener und ausverkaufter Chanson-Abend sowie ein zweitägiger Ausflug nach Ornans, der Geburtsstadt Courbets und Hüfinger Partnerstadt, rundeten die Ausstellung ab. 1175 Gäste aus der Region, aus dem Raum Stuttgart, der Schweiz und Frankreich kamen zu der Ausstellung mit den verlängerten Öffnungszeiten, viele Besucher wechselten auch von der Partnerausstellung in Hohenkarpfen nach Hüfingen. Somit wurde das gute Image des Museums weit über die Region hinaus getragen, was auch der Stadt Hüfingen dient.

Dennoch bescherte trotz höherer Spendeneingänge, höherer Zuschüsse und vermehrten Sponsoren- sowie Eintrittsgeldern dieses ganz besondere Ausstellungsjahr dem Museum erstmals einen deutlichen Verlust. Kassier Ralf Breuninger macht sich dennoch keine Sorgen um die Finanzen, da nun alles wieder im normalen Maß weiterläuft. Die weiteren vier Ausstellungen wie Hertrampf wurden von 99 Gästen, Schroedter von 283, Keramikwochen von 435 und Kleiser von 451 Gästen besucht, sodass insgesamt 2362 Gäste (2015: 1495) gezählt werden konnten.

Ein besonderer Dank wurde in der Mitgliederversammlung an Kuratorin Ariane Faller-Budasz gerichtet, die mit ihrem kompetenten Wissen in beeindruckender Weise die Gäste auf die Ausstellungen hinführt und die bei eigenen Ausstellungen durch die Auswahl der Motive und Anordnung der Bilder ganz deutlich ihre Handschrift hinterlässt. Sie ist die verantwortliche und künstlerische Leiterin des Museums. In ihrem Beitrag beleuchtete sie sowohl die zurückliegenden als auch die kommenden Ausstellungen. "Unsere vermehrten Künstlergespräche haben bestätigt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Wir wollen sie beibehalten", sagt die Kuratorin, die den Gästen damit mehr Aufschluss über den Künstler und deren Arbeiten bieten möchte.

Rund 50 Helfer des Hüfinger Förderkreises haben im vergangenen Jahr mit dem Auf- und Abbau für die fünf Sonderausstellungen gut 150 ehrenamtliche Helferstunden geleistet, für den Kassen- und Aufsichtsdienst gar 750 weitere Stunden. Joachim Seidel, der sich mit Leib und Seele für das Museum engagiert, wünscht sich für die Zukunft einen festen Arbeitskreis, damit er die Helfer nicht immer auf Zuruf herbeiholen muss. Meist sind es dieselben, die dann kommen. "Auf viele Schultern verteilt, sind es doch nicht so viele Aufgaben, die dann auch leichter bewältigt werden können", fordert er.

Der Mitgliederstand ist konstant bei 261, wobei 14 Austritte durch Alter oder Tod durch 16 neue Mitglieder aufgefangen werden konnten. Bereits in diesem Jahr 2017 kamen drei neue Mitglieder hinzu.

Die Wahlen

Bei den anstehenden Wahlen beim Förderkreis Stadtmuseum gab es keinerlei Neuerungen, alle bestehenden Verantwortungsträger wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Dies sind der Vorsitzende Joachim Seidel, Geschäftsführer Peter Müller, Kassierer Ralf Breuninger, Mitgliederverwalter Günter Fohmann, Schriftführerin Birgit Lutz sowie die beiden Kassenprüfer Kurt Schmidt und Norbert Bühler.