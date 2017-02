Hüfingen Am 21. Mai heißt's wieder: "Hüfingen spielt"

Die Stadt verwandelt sich im Wonnemonat in ein riesiges Spielfeld, alle Spiele werden zum Nulltarif angeboten

Hüfingen – Schon bei der viel gefeierten Premiere von "Hüfingen spielt" vor zwei Jahren war klar, dass diese Erfolgsveranstaltung eine zweite Auflage erhält. Am Sonntag, 21. Mai, sind erneut alle Familien nach Hüfingen eingeladen, um an diesem Tag bei kostenlosen Eintritt nach Herzenslust alle Möglichkeiten des Spielens mit oder ohne Kinder zu genießen. Für grenzenlosen Spielgenuss sorgen unter anderem die bisher angemeldeten 30 Vereine, darunter sechs neue, sowie die Kindergärten und Schulen aus Hüfingen und die Inline-Arena Geisingen. Bei einem ersten Treffen informierten Susanne Bucher und Julia Hölderle vom Tourismus-Amt die Vertreter der teilnehmenden Vereine über den Ablauf.

"Viel geändert haben wir nicht, denn schon beim ersten Mal hat alles gut geklappt", berichtet Susanne Bucher, bei der die Fäden zusammenlaufen. Bei der Vorstellung der Spielideen wurde deutlich, dass das Angebot wieder kunterbunt und riesig ist: Kunstangebote mit Malkursen über Tierschau und Streichelzoo, Spiel ohne Grenzen, Spiele rund ums Fischen, Trachtenkunde, Seilhüpfen und Gummitwist, Gruselshow im Stadttor und Floßfahrt auf dem Mühlekanal, Experimente und Schatzsuche, Tischfußball, Barfuß-Parcours, Mohrenkopfschleuder, Ballspiele, Rollenrutsche und vieles mehr lassen auf der Open-Air-Strecke vom Festplatz bis zum Ende der Hauptstraße kaum Wünsche offen. Viele Vereine setzen auf Bewährtes, andere und neu Hinzugekommene bringen neue Spielideen mit.

Das Tolle an diesen Angeboten ist, dass es sich oft um alte und beliebte Spiele handelt, die in den modernen Zeiten fast in Vergessenheit geraten sind und mit viel Spaß und Freude von den Familien wieder entdeckt werden. Dazu bieten die meisten Vereine auch noch kulinarische Leckerbissen an, von der Bratwurst übers Burger-Büfett bis zu den klassischen Pommes sowie Kaffee und Kuchen. Doch nicht nur unterm freien Himmel mitten auf der Hauptstraße darf gespielt werden. Jede Menge Spielspaß gibt es im Rathaus und in der Festhalle, wo über 400 Brettspiele, ein riesiger Spiele-Parcours sowie jede Menge Technik- und Multi-Media-Spiele sowie eine Carrera-Rennbahn oder Heimwerker-Bänke für Kinder angeboten werden. Kleinkinder können in der Festhalle fast alle Ravensburger Spiele kennenlernen oder mit dem Bobby-Car herumsausen. Vor dem Rathaus werden auf einer Bühne mehrere Aktionen geboten, darunter Tänze der Kindertrachtengruppe und des Tanzstudios Movimento sowie "Hüfinger Talente – ganz groß", wobei Kinder ihre Stärken vor großem Publikum zeigen können.

"Erstmals wird es zu der riesigen Hüfinger Spielemeile eine gedruckten Plan geben, damit die Gäste sich besser zurecht finden und sich das herauspicken können, was für sie interessant ist", berichtet Susanne Bucher. Zudem denkt man darüber nach, den Start am Festplatz besser zu kennzeichnen. Dort sollen auch die Parkplätze übersichtlicher gekennzeichnet werden.

Der Aktionstag

"Hüfingen spielt" findet am 21. Mai von 10 bis 17 Uhr auf mehreren tausend Quadratmetern statt und ist für alle Gäste kostenlos. Für die Veranstaltung wurde sogar extra ein "Hüfinger Spiel" kreiert, das mit einer Verlosungsaktion gekoppelt ist. Es handelt sich dabei um ein Memory. Weiterhin findet am 21. Mai der internationale Museumstag mit Aktionen in den Hüfinger Museen statt. Vereine, die sich noch am den Spieletag beteiligen möchten, können sich mit ihren Vorschlägen noch bis zum 3. März im Rathaus melden.