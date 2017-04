Hüfingen Altgedienter Vorsitzender und neue Beiträge beim FC Hüfingen

Mit altgedientem Vorsitzenden, aber mit neuer Beitragsordnung steuert der FC Hüfingen in Richtung seines 60-Jahr-Jubiläums

Der FC Hüfingen geht auch weiterhin mit Karl Fritschi an der Spitze in die neue Saison. Darüber haben die Mitglieder am Freitagabend bei der Generalversammlung im Vereinsheim einstimmig abgestimmt. Die Beiträge indes steigen deutlich von 55 auf 72 Euro pro aktivem Spieler an. Die Erhöhung sei notwendig, um auch weiterhin einen guten Spielverlauf zu garantieren. Auch Stellvertreter Andreas Segin wurde in seinem Amt bestätigt. Armin Bäuerle ist Pressewart und Philippe Rock, Marcus Albert und Dalila Glessner wurden zu Beisitzern gewähl. Auch die beiden Kassenprüfer Michael Gutzeit und Bernd Moosmann sind für eine weitere Amtszeit verfügbar. Fritschi lobte die gute Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen, dem Förderverein und der AH. So habe der Verein erfolgreich viele Termine wie die Bewirtungen am Frühlingserwachen, der Kulturnacht, dem Kloosemärt, Sommerfest, Open-Air-Kino oder Christbaumverkauf gestemmt.

Diese Einnahmen sind nötig, um die 200 000-Euro teure Sanierung der Umkleideräume in Angriff zu nehmen. Also haben die 310 aktiven und 99 passiven Mitglieder auch 2017 genug zu tun. Als fortschrittlich bezeichnete Fritschi die Anschaffung des Mähroboters: Die Qualität der Plätze und die Arbeitserleichterung für die Verantwortlichen sei enorm. Da sich der Verein im 60. Jubiläumsjahr befindet, wird das Sommerfest etwas grösser ausfallen. Das Jubiläum wird in einen passenden Rahmen vom 21.-24. Juli gefeiert. AH-Obmann Bruno Carullo wird durch Marcus Albert, Markus Ettwein und Stefan Meyer abgelöst.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Alexander Gilly, Thorsten Hirt, Thomas Mort und Andreas Segin geehrt. 35 Jahre im Verein aktiv sind Bruno Carullo, Gerhard Hopfinger und Gerd Pollinger. 40 Jahre dabei sind Günther Wied und Manfred Stadtler. Klaus Trognitz wurde für 50 Jahre ausgezeichnet. Die Gründungsmitglieder Rudi Baschnagel, Hans-Peter Blessing, Karl Kühbauch und Franz Schmid werden im Rahmen der 60-Jahr-Feier geehrt. "FC-ler des Jahres 2016" sind Frank und Susanne Fetzer.