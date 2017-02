Hüfingen Alfred Kramer feiert seinen 80. Geburtstag

Ein Metzgermeister mit Leib und Seele bis zum heutigen Tag

Hüfingen (gal) Alfred Kramer von der gleichnamigen Metzgerei kann heute bei guter Gesundheit seinen 80. Geburtstag feiern. Der Metzgermeister und Inhaber des goldenen Meisterbriefes der Fleischer-Innung unterstützt seinen Sohn Udo Kramer tatkräftig bei der Arbeit, an etlichen Tagen begrüßt er seine Kundschaft hinter der Fleischtheke. Die Arbeit macht ihm immer noch große Freude und hält ihn fit. Der bekannte Fleischereifachbetrieb mit eigener Schlachtung wurde von ihm aufgebaut. Mittlerweile beschäftigt der Familienbetrieb über 20 Mitarbeiter. Alfred Kramer stammt aus Behla, wo er in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufwuchs. Er erlernte das Metzgerhandwerk in der Metzgerei Hofmann. Nach seiner Meisterprüfung in Heidelberg legte er mit dem Kauf eines alten Ökonomiegebäudes in der Hüfinger Hauptstraße 53 den Grundstein zur Selbstständigkeit. Nach einem Neubau wurde die Metzgerei im Herbst 1970 eröffnet Die mutige Entscheidung wurde von seiner Ehefrau Verena mitgetragen, fünf Kinder gingen aus der Ehe hervor, die alle im Betrieb mithalfen. Fast 15 Jahre lang unterstützte Alfred Kramer als Mitglied im Gemeinderat die Stadtpolitik und ging gerne Kegeln. Der Betrieb florierte und es folgten mehrere An- und Umbauten. 2005 erfolgte der komplette Ladenumbau, ein Jahr später wurde der Betrieb EU-zertifiziert. Durch Wanderungen und lange Spaziergänge hält sich Alfred Kramer fit, in all seinen Schaffensjahren war er nie ernsthaft krank. Seinen Geburtstag feiert er im Kreise seiner Familie, zu der elf Enkel und vier Urenkel gehören.