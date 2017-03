Hüfingen 9000 Euro Schaden durch geöffnete Autotür

Verkehrsunfall nach Unachtsamkeit in Hüfinger Hauptstraße

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag in der Hüfinger Hauptstraße infolge eines unachtsamen Autofahrers gekommen. Eine 37-jahrige Frau stand gegen 17.10 Uhr in der halb geöffneten Fahrertüre ihres Fords und wollte etwas aus ihrem Handschuhfach nehmen. Dabei öffnete sich versehentlich die Fahrertüre komplett. Just in diesem Moment fuhr eine 57-jährige Autofahrerin mit ihrem Fiat an dem Ford vorbei und es kam zum Unfall. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Der Moment der Unachtsamkeit führte letztlich zu einem Schaden in Höhe von knapp 9000 Euro an den beiden beteiligten Fahrzeugen.