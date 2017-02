Hüfingen 16 Trainer für 146 junge Kicker

Jahreshauptversammlung der Jugendabteilung des FC Hüfingen

Hüfingen (frs) Die Jugendabteilung des Fußballclubs Hüfingen ist auch für die kommende Saison gut aufgestellt. Dies zeigte sich bei der Hauptversammlung im Vereinsheim in Hüfingen. Geladen hatte der erste Vorsitzende Tobias Hippe und freute sich sehr über die stattliche Anzahl an Eltern und Trainern, die gekommen waren. Im Moment hat der Verein 146 aktive Kinder und Jugendliche, davon 122 Jungen und 24 Mädchen. Diese Kinder werden von 16 Trainern und Betreuern trainiert. Trotz des guten Zulaufs in den jüngeren Jahrgängen mit den Jugendmannschaften Bambini, F-, E-, und D-Jugend ist der Verein bei den C-, B-, und A- Jugendmannschaften auf die Spielgemeinschaften mit der DJK Donaueschingen und dem FC Bräunlingen angewiesen.

Im Allgemeinen konnte Tobias Hippe auf ein schönes Jahr blicken mit dem gemeinsamen Rundenabschluss aller Mannschaften und dem Sommerfest als Höhepunkt. Franz Fetzer betrachtete die Saison aus sportlicher Sicht. Sehr erfolgreich sind die C-Juniorinnen in der Bezirksliga mit ihrem langjährigen Trainer Frank Steidle. Auch die A1-Junioren sind in der Bezirksliga auf dem zweiten Platz. Hier ist der FC Hüfingen auf die Trainer der beiden Gemeinschaftsvereine angewiesen, weil nur ein kleiner Teil der Spieler aus Hüfingen kommt.

Frank Fetzer beklagte, dass die Spielerzahlen in den älteren Jugendteams sinken und es so schwer ist für den Heimatverein Hüfingen, junge Spieler in die aktive Mannschaft zu bekommen. Durch die Unterstützung der Eltern und gemeinsame Aktivitäten soll die Bindung zum Verein erhalten bleiben.

Finanziell steht die Jugendabteilung nach den Worten der Kassiererin Susanne Fetzer gut da. Auch der anwesende Vorsitzende des Hauptvereins, Karl Fritschi, freute sich über die durchweg positiven Berichte. Er übernahm auch die Wahlleitung. Dabei kam es an der Spitze der Jugendabteilung zu einem Ämtertausch. Somit ist Frank Fetzer erster Vorsitzender und sein Stellvertreter ist Tobias Hippe. Schriftführer bleibt Frank Steidle und Beisitzer Wirtschaft ist Elmar Albicker. Marcus Albert wurde zum Beisitzer gewählt.