Hinterzarten Betrunkener Gast schlägt mit Barhocker zu

Ein Betrunkener hat in Hinterzarten randaliert und mit einem Barhocker in einem Lokal wild um sich geschlagen.

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, suchte ein 36-Jähriger eine Gaststätte in Hinterzarten auf. Er gab mehrere Lokalrunden aus und wollte laut Polizei gegen 22.15 Uhr bezahlen. Da das Kassensystem seine EC-Karte nicht akzeptierte, geriet der Betrunkene derart in Rage, dass er einen Barhocker nahm und damit eine Scheibe des Gastraums zertrümmerte. Nach Feststellung seiner Personalien durch die Polizei wurde er nach Hause geschickt. Er erhält wegen der Sachbeschädigung eine Anzeige.