Gütenbach Zuhörer machen begeistert mit

Voices of Joy aus Villingen-Schwenningen bewegen ihr Publikum in Gütenbach.

Gütenbach (ral) Eine lange, singende Menschenkette, die sich durch das gesamte Gütenbacher Gotteshaus schlängelte, verband die rund hundert Zuhörer mit den Sängern des Gospelchors Voices of Joy – Stimmen der Freude – aus Villingen-Schwenningen. Keiner der Zuhörer saß mehr, alle ließen sich mitreißen und wurden Teil des Gospelkonzerts. Und das nicht nur beim Finale. Mit einem zweistündigen Programm begeisterte der Chor unter der Leitung von Sven Rösler und Sabine Siegel und zog das Publikum in seinen Bann. Die sechsköpfige Band sorgte dabei für den richtigen Sound, der professionell von den Technikern im hinteren Teil der Kirche abgemischt wurde.

Mit Zeilen wie „Amazing Grace“, „Lord, I need you“, „Jesus is the answer“ bezeugten die Musiker ihre Liebe zu Gott und strahlten das aus, was Gospel ist, nämlich „die Verkündung der frohen Botschaft“, wie der Sänger Elmar Weißer in seiner Begrüßung erklärte. Die Bewegung, die Freude, der überragende Sound und die Botschaft an Gott, die so überzeugend rüberkam – all das riss die Zuhörer mit.

Die stimmgewaltige Sängerin Agi Schrickel aus Furtwangen überzeugte gesanglich und mit der Mundharmonika bei ihrem Solo „Sometimes I feel like a motherless child“, und Björn Härter erntete mit seinen zahlreichen Soli, die allesamt große Freude und Begeisterung versprühten, viel Applaus.