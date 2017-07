Gütenbach Weitere 600.000 Euro für die Hallensanierung  Jetzt sind es 1,5 Millionen Euro

Immer mehr Fördermittel kommen für die Sanierung der Mehrzweckhalle zusammen. Jetzt legt der Ausgleichsstock nach.

Gütenbach erhält für die Sanierung der Mehrzweckhalle weitere 600 000 Euro aus dem Ausgleichsstock für 2017. Dies teilte das Landratsamt der Gemeinde jetzt mit. Im Vorjahr waren bereits 400 000 Euro an Fördermitteln gewährt worden. „Das sind zudem 200 000 Euro mehr, als von mir erwartet wurden“, teilet Bürgermeister Rolf Breisacher mit. Hinzu kommen Mittel der Sportstättenförderung im höheren fünfstelligen Bereich und aus dem Sanierungsprogramm mit einem prozentualen Anteil. Bei den Mitteln aus dem Sanierungsprogramm wurde bislang anhand der berechneten Baukosten mit einem Zuschuss von 420 000 Euro gerechnet. In der Summe stünden damit, so Breisacher, etwa 1,5 Millionen Euro für die Hallensanierung zur Verfügung.