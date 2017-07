Gütenbach Wanderer aus Spanien zu Gast in Gütenbach

Wanderer aus Spanien zu Gast in Gütenbach

Die Besucher von der iberischen Halbinsel fühlen sich im Schwarzwald wohl.

Gütenbach – Eine Wandergruppe aus Spanien besuchte in Gütenbach die Faller-Miniaturwelten, das Hanhart-Uhrenmuseum und das Dorfcafé.

Vor dem Rathaus wurden die Teilnehmer von Bürgermeister Rolf Breisacher begrüßt. Die Gruppe um Wanderführer Herbert Strohtbäumer aus Empuriabrava macht in Spanien dienstags eine Wanderung, ein- oder zweimal im Jahr geht es ins Ausland, so wie jetzt in den Schwarzwald.

In seine Heimat gelotst hat die Gruppe Rolf von Büchner. Die Gäste wurden von Hans-Peter-Wehrle und Manfred Schwer betreut.