Grenzach-Wyhlen Verein Vipera Dinkelber: 30 Jahre die Reptilien im Auge

Verein Vipera Dinkelberg feiert 30-jähriges Jubiläum. Er engagiert sich unter anderem in vielfältiger Weise für den Naturschutz und ist verlässlicher Partner der Behörden

Grenzach-Wyhlen (dor) Der Verein Vipera Dinkelberg mit Hauptsitz in Grenzach-Wyhlen hat Grund zu feiern. Seit 30 Jahren sind die Reptilien- und Amphibienfreunde aktiv. Man kümmert sich um die eigenen Tiere, die man selbst „Pfleglinge“ nennt, ist sehr aktiv in der Umweltarbeit und ein wichtiger Ansprechpartner für die Behörden.

Der Verein feiert im kleinen Rahmen, möchte aber mit einer sehr schön aufgemachten Chronik auch außerhalb der eigenen Reihen von sich reden machen. Siegfried Nägele, Vorsitzender des Vorstands von Vipera, war vor 30 Jahren Gründungsmitglied. Erster Vorsitzender war Johannes Krause. Der Verein ging aus dem damaligen Aquarien- und Terrarienverein hervor, der sich aufgeteilt hatte. „Bis vor vier bis fünf Jahren hat sich im Mitgliederstamm nicht sehr viel getan“, sagt Nägele, dann kamen aber mehrere neue Leute dazu, unter anderem auch Markus Spies, heute Kassierer im Verein, der mehrere weitere junge Mitglieder nachzog.

35 Männer und Frauen sind im Verein, acht aus Grenzach-Wyhlen, viele aus der Dinkelbergregion, einige aus der Schweiz und weitere leben teils auch weiter weg. Ansonsten hat man viele Freunde und einen Schweizerischen Partnerverein. „Im europäischen Bereich kommt man am Verein Vipera Dinkelberg nicht vorbei“, erklärt Spies die Bedeutung und den guten Ruf des Vereins in der Szene. „Wir sind ein Verein für Leute, die sich für Reptilien, Amphibien, Insekten und Terraristik interessieren“, informiert Nägele. „Aber uns liegen auch das Bewusstmachen für heimische Reptilien und der Naturschutz sehr am Herzen.

“ Wichtig sei es, Wissen zu vermitteln über den richtigen Umgang mit den Tieren und Lebensräume zu erhalten. Dafür sind einzelne Mitglieder auch in Kindergärten oder Schulen anzutreffen, wo sie über Reptilien und Amphibien informieren.

Das Engagement für den Naturschutz äußert sich vielfältig. So fand aktuell ein Naturschutzprojekt am Hornfelsen in Kooperation mit dem BUND statt. „Wir könnten uns vorstellen, unser Engagement auszubauen“, so Nägele. Ansonsten sind die Spezialisten, die in Verein Vipera Dinkelberg ein Dach gefunden haben, gefragte Experten und Ansprechpartner der Behörden, zum Beispiel, wenn Reptilien in Gärten gefunden werden. Oder als – wie vor wenigen Tagen – ein Autobastler in Weil am Rhein unter der Motorhaube eine Boa Constrictor fand: Nägele befreite die Schlange aus ihrer misslichen Lage. „Im Sommer ruft die Polizei uns regelmäßig an“, erklärt er. Ansonsten steht man in engem Kontakt mit dem Regierungspräsidium Freiburg, wo meldepflichtige Arten zentral verwaltet werden. „Wir legen großen Wert darauf, dass alles in Ordnung ist.“

Auch vom Zoll gibt es ab und zu Anfragen, wenn lebende Tiere von Durchreisenden beschlagnahmt wurden. Viel Sorgfalt und Engagement hat Vipera Dinkelberg in die Vereins-Chronik gesteckt. An dem optisch und inhaltlich sehr ansprechenden Brevier hat „jedes Vereinsmitglied seinen Anteil“, wie Nägele es umreißt. Neben großartigen Nahaufnahmen von Pfleglingen der Mitglieder finden sich 28 Seiten mit heimischen Reptilien und Amphibien mit kurzen Bestimmungshilfen und Informationen über den Schutzstatus und das Vorkommen der Tiere. Nägele kann sich vorstellen, dass diese Chronik in Kindergärten und Schulen ebenso Verbreitung finden wird wie bei interessierten Naturfreunden. 500 Exemplare der Chronik wurden in einer ersten Auflage gedruckt. Lange Texte sucht man in der Chronik vergebens. „Wir wollten uns optisch präsentieren“, so Nägele und Spies unisono. Dazu gehören auch Bilder von Exkursionen, Ausflügen und Festen. Zu lesen gibt es trotzdem etwas, etwa das Grußwort von Bürgermeister Tobias Benz, der unter anderem schreibt, dass die Gemeinde gerne die Vereinsarbeit von Vipera Dinkelberg unterstütze. Er dankt dem Verein für sein Engagement im Naturschutz. Die Chronik ist erhältlich für 6 Euro Schutzgebühr bei den Firmen Ihringer (Rheinfelden), Issler&Pütz (Grenzach) und Grimm Heizung&Sanitär (Wyhlen) oder direkt beim Verein (E-Mail: vipera-dinkelberg@wyhlen.de).

