Gütenbach Überschuss bei Gütenbachs Strombilanz

Im Ort wird mehr Strom erzeugt als verbraucht. Bei Straßenlaternen wurde durch LED-Technik der Stromverbrauch halbiert.

Im Gebiet der Gemeinde Gütenbach wird mehr Strom erzeugt, als verbraucht wird. Unterm Strich versorgt sich Gütenbach also selbst. Das geht aus dem aktuellen Energiebericht der Firma Energieversorgung Baden-Württemberg (EnBW) hervor. Die Erzeugung von Strom aus Wind- und Wasserkraft sowie aus Fotovoltaikanlagen sei in Gütenbach höher als die Menge, die verbraucht werde. Nach Angaben der EnBW würden in der kleinsten Gemeinde des Schwarzwald-Baar-Kreises zwischen 6000 und 7000 Megawattstunden Strom jährlich produziert. Dem gegenüber stünden rund 5000 Megawattstunden, die im Schnitt pro Jahr von der Stadt, den Firmen und den Einwohnern verbraucht werden.

Theoretisch wäre Gütenbach somit ein Eigenversorger. In der Praxis wird aber an wind- und sonnenarmen Tagen und nachts, vor allem im Winter, erheblich mehr Strom verbraucht, als produziert werden kann. Dafür gibt es an windigen und sonnigen Tagen naturgemäß einen großen Energieüberschuss, der ins europäische Stromnetz eingespeist wird. Erst in einigen Jahren dürften genügen leistungsfähige Stromspeicher entwickelt sein, mit denen man dann direkt vor Ort die elektrische Energie aufbewahren und nach Bedarf abgeben kann.

Wie Bürgermeister Rolf Breisacher mitteilte, wird Gütenbach seinen Strom für Straßenbeleuchtung und öffentliche Gebäuden nicht mehr von der EnBW beziehen. Neuer Lieferant seien die Stadtwerke Villingen-Schwenningen. „Wir leisten somit einen weiteren Beitrag zur regionalen Wertschöpfung“, so Breisacher.

Wie aus dem Gemeinderat berichtet hat die Gemeinde durch den schrittweisen Austausch von herkömmlichen Leuchtmitteln in LED-Modulen in den vergangenen Jahren stetig Strom sparen können. Seit 2012 konnten die Stromkosten halbiert werden. Allerdings gab es bei der Umstellung auch Probleme, wie Rolf Breisacher berichtet. „Es gab beim Austausch der Leuchtmodule bei den Straßenlampen auch gelegentlich fehlerhafte Produkte, die dann zwar im Wege des Regresses vom Lieferanten ersetzt wurden, aber Aufwand und damit Ärger nach sich zogen.“ Breisacher zieht in Erwägung, in den kommenden Jahren nicht nur die Leuchten zu ersetzen, sondern die ganzen Lampenköpfe, die dann wahrscheinlich noch energiesparender sein werden.