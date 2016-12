Gütenbach/Vöhrenbach Trotz Gesetzesänderung: Zwei Gemeinden lassen alles beim Alten

Im Steueränderungsgesetz 2015 werden Gemeinden grundsätzlich im nicht-hoheitlichen Bereich umsatzsteuerpflichtig. Das gilt, wenn private Dritte diese Aufgaben theoretisch auch wahrnehmen könnten. Es bestehe jedoch die Möglichkeit bis Ende 2020 weiterhin die alte Rechtslage anzuwenden.

Dieses Gesetz sorgte jetzt für Unsicherheit in den Gemeinderatsgremien in Vöhrenbach und Gütenbach. Dabei sind die Gemeinden schon länger umsatzsteuerpflichtig, wenn es beispielsweise um die Versorgungsbetriebe etwa für Wasser geht. Nicht betroffen sind Einnahmen in Bereichen, in denen die Gemeinde hoheitliche Aufgaben erfüllt, beispielsweise bei den Gebühren für einen neuen Ausweis.

Nach Einschätzung der Gütenbacher Verwaltung würde eine Umsetzung des Gesetzes erhebliche Unsicherheiten bringen. So entschied man sich in Gütenbach gleich dafür, für das 2017 die Regelung auszusetzen und nach dem alten Steuerrecht zu verfahren. Wenn das neue Steuerrecht erst eingeführt worden sei, sei eine Aussetzung für die Folgejahre nicht mehr möglich. Für 2018 soll das Vorgehen wieder neu geprüft werden.

In Vöhrenbach hieß es, es sei kaum abzuschätzen, wie sich das neue Gesetz auswirke, denn genaue Informationen fehlten. Wie Kämmerin Diana Weißer auf Nachfrage weiter erläuterte, sind es gar nicht so viele Bereiche, in denen diese Mehrwertsteuer greifen würde. Es betreffe beispielsweise Lappalien wie die Herstellung von Fotokopien.

In der Gemeinderatsdiskussion zeigte sich Gunda Kleiser überrascht von der Möglichkeit, eine Gesetzesänderung hinauszuschieben. Am Ende entschied sich aber auch Vöhrenbach dafür, die Erhebung von Mehrwertsteuer zumindest für 2017 auszusetzen.