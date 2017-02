Gütenbach Spontane Ideen prägen den Gütenbacher Umzug

Kleinste Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis feiert eine Straßenfastnacht in Reinform. Der kleine, feine Umzug dauert trotzdem recht lange.

Gütenbach – Fastnacht in Reinform bekommen die Zuschauer in Gütenbach jedes Jahr am Schmutzigen Donnerstag beim Fasnet-Umzug zu sehen. Denn hier beherrschen spontane Ideen das Bild. Zumeist haben sich kleine Gruppen zusammengefunden, oft schon seit vielen Jahren, die hier mit viel Spaß ihre Ideen realisieren. Das können relativ aufwendige Kostüme sein, wie beispielsweise in diesem Jahr bei den Schneeeulen, oder auch einfache, aber genauso originelle Ideen wie der Ausflug der Penner nach Gütenbach.

Der Umzug ist nicht groß, dauert aber doch eine ganze Zeit. Denn niemand in diesem Zug hat es eilig. Schon am Anfang gibt es meist einen längeren Aufenthalt bei der Jockele-Bar. Schon der Musikverein gab hier ein schwungvolles Fasnet-Ständchen. Und auch die anderen Gruppen sorgten hier für die Unterhaltung der zahlreichen Zuschauer. Und immer wieder hält der Zug, um auch die Zuschauer in die Späße einzubeziehen. Dies natürlich noch einmal ganz besonders beim Rathaus. Unterwegs war hier beispielsweise eine Bierkiste mit Original „Giedebacher Fußpils“, direkt dabei dann die schwitzenden Pinguine oder eine Gruppe von Zahn-Feen mit ihren überdimensionalen Bürsten. Direkt am Rathaus waren im Übrigen drei Narren die ganze Zeit eifrig beschäftigt: als Schülerlotsen führten sie die Zuschauer von der einen Straßenseite zur anderen – ob sie wollten oder nicht.

Unterwegs war auch manch Getier, aber beispielsweise auch Streichhölzer oder eine Gruppe von Gärtnerinnen ebenso wie die Strickfrauen und ein Junggesellinnen-Abschied, auffälligerweise schon mit zahlreichen Kinderwagen. Und schließlich ziemlich am Ende kam dann eine qualmende Zeitmaschine aus dem viktorianischen England. Zum Glück waren Kaminfeger in der Nähe, welche diesen Kamin reinigen und damit die Maschine vor der Explosion bewahren konnten. Nach dem Umzug ging es gemütlich weiter in den Besenwirtschaften in der Schulstraße.

