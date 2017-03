Gütenbach Schwarzwaldverein Gütenbach ehrt langjährige Mitglieder

Die Wanderer des Schwarzwaldvereins ziehen Jahresbilanz in ihrer Hauptversammlung.

Im „ersten Jahr nach der Hintereck“ sank nach den Worten des Vorsitzenden Lorenz Wiehl der Arbeitsaufwand für die Mitglieder des Schwarzwaldvereins Gütenbach deutlich: Waren es 2015 noch 3600 Arbeitsstunden für den Verein, wurden 2016 nur noch 521 Stunden Arbeit nötig. Denn zum 1. April wurde offiziell der Pächterwechsel für die Vesperstube auf der Hintereck vollzogen.

Allerdings war mit diesem Wechsel noch längst nicht alles abgeschlossen. Es wird noch bis zum Ende dieses Jahres dauern, bis die fälligen Zahlungen geleistet und beispielsweise die Einnahmen aus dem Verkauf des Inventars komplett verrechnet sind. Zum Glück hatte dann auch das Forstamt als Hausbesitzer nach entsprechenden Verhandlungen den Gastank übernommen, was dem Schwarzwaldverein hohe Kosten für den Abbau ersparte.

Schließlich berichtete Lorenz Wiehl, dass der Tourismus-Verbund Zwei-Täler-Land eine große Mountainbike-Strecke von 200 Kilometern rund um die beteiligten Gemeinden ausweisen will. Dies betreffe der Schwarzwaldverein insofern, als die Strecken zum Teil auf Wanderwegen liegen. Im Gütenbacher Bereich seien dies durchweg breite Wege, auf denen sich Biker und Wanderer nicht ins Gehege kommen dürften, sofern beide Seiten vernünftig sind.

Ein Erfolg war im vergangenen Jahr einmal mehr, so Lorenz Wiehl, das Catering bei der Antik-Uhren-Börse. Allein 110 Kuchenspenden konnten verzeichnet werden, 85 davon von einer kleinen Gruppe von fünf Kuchenbäckerinnen des Vereins. Schließlich kündigte Lorenz Wiehl an, dass in diesem Jahr einige Ruhebänke erneuert werden sollen. Allerdings werden marode Bänke an Stellen, an denen inzwischen die Aussicht zugewachsen ist, nicht ersetzt.

Schriftführerin Gabriele Merz berichtet über weitere Aktivitäten. So konnte der Verein einen neuen Computer als Ersatz für das bisherige veraltete Notebook anschaffen. Die Kassenberichte wies wieder ein deutlich positives Ergebnis auf, wobei im Rahmen der Abwicklung auch in der Hintereck-Kasse immer noch einiges an Bewegung ist. Wanderwart Ernst Blessing berichtete von insgesamt 65 Touren, davon 49 Seniorenwanderungen und 16 Halbtags- oder Tageswanderungen. Insgesamt verzeichnete man 676 Teilnehmer.

Wegewart Peter Bammert berichtete, dass im vergangenen Jahr 112 Stunden für die Pflege der Wanderwege aufgewendet wurde. Für das laufende Jahr sind wieder neue Arbeiten angesagt, zum einen die Reparatur einer abgerutschten Bruchsteinmauer in der Teichschlucht, zum anderen die Sanierung am Fußweg vom Balzer Herrgott Richtung Gutenstraße. Für diese größeren Arbeiten werde er wieder einen Helferaufruf starten. Bei solchen Aktionen würde er es begrüßen, wenn die Gemeinde die Helfer mit einem Vesper belohnen würde, denn es sind die offiziellen Gütenbacher Wanderwege.

Bei der Entlastung des Vorstands würdigte Bürgermeister Stellvertreter Jürgen Schonhardt das große freiwillige und ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder für die Allgemeinheit. Gerade die Pflege der Wanderstrecken sei von besonderer Bedeutung.

Vorsitzender Lorenz Wiehl ehrte mehrere Mitglieder. Das goldene Ehrenzeichen für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Gabi Blessing, Karl-Heinz Hummel und Stefan Weißer, das goldene für 60-jährige Mitgliedschaft Anita Probst und Hugo Provazi. Genehmigt wurde von der Versammlung der Haushaltsplan 2017, der nach der Vorlage mit einem kleinen Überschuss abschließen sollte. Zum Schluss wurde noch der Rückgang der Mitgliederzahlen entsprechender Bevölkerungsentwicklung angesprochen. Neue Mitglieder zu gewinnen, sei nicht einfach.