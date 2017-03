Gütenbach Schwarzwaldverein: Ärger über nicht markierte Wege

Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Gütenbach kritisiert die mangelhafte Beschreibungen von Wandertouren. Und dann ist da noch eine Ruhebank im Bannwald ...

In seinem Jahresbericht bei der Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins Gütenbach ging Vorsitzender Lorenz Wiehl auf zwei weniger angenehme Erfahrungen ein.

Es gab eine offizielle Beschwerde eines „höheren Beschäftigten“ der Forstdirektion. Bei seiner Wanderung durch die Teichschlucht entdeckte er eine Ruhebank unter einem Felsvorsprung. Kritisiert wurde, dass mitten im Bannwald, wo mit abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen zu rechnen ist, eine Ruhebank aufgestellt wird.

Noch schlimmer: Deren Bretter wurden mit Farbe behandelt und das Ganze auf einem lackierten Metallsockel montiert. Über das Forstamt landete die Anfrage schließlich beim Schwarzwaldverein, ob diese Bank vom Verein aufgestellt wurde. Lorenz Wiehl konnte bestätigen, dass die Bank dem Schwarzwaldverein gehört. Allerdings steht sie dort schon mindestens 50 Jahre – also seit lange vor der Erklärung des Gebietes zum Bannwald. Durch den Felsvorsprung sei die Ruhebank auch vor stürzenden Ästen und Bäumen geschützt.

Das zweite Problem ist bisher noch nicht aus der Welt geschafft: Eigentlich freute sich Lorenz Wiehl, als er 2016 hörte, dass die Gemeinde die seit langem fehlenden Wandertafeln beschafft und angebracht hatte. „Die Euphorie schlug aber schnell in gewaltigen Ärger um, als ich mir das ganze einmal näher betrachtete“, so Wiehl. Bis auf eine der beschriebenen Wanderungen führen diese fast ausschließlich über nicht markierte Wege. Und die Beschreibungen sind so formuliert, dass selbst die ortskundigen Vereinsmitglieder Probleme haben, diese zu verstehen.

Dabei hatte der Schwarzwaldverein bei der Einführung des neuen Wegesystems in Absprache mit der Gemeinde ein Konzept erarbeitet: Ausgangspunkt aller Wanderungen sollte der Parkplatz bei der Festhalle sein, damit die Wanderer direkt durch den Ort kommen. Jetzt sind es acht verschiedene Ausgangspunkte, meistens außerhalb des Ortes. Seit 2002 habe der Schwarzwaldverein 2100 Arbeitsstunden in die Markierung der Wanderwege investiert. Kosten: rund 7500 Euro für Ortsgruppe, Gemeinde und Naturpark.

Diese Wege und Markierungen werden aber weitgehend gar nicht genutzt für die offiziellen Wanderungen. Nicht zuletzt ärgert sich Lorenz Wiehl darüber, dass auf diese Tafeln, die den Anforderungen des Schwarzwaldvereins nicht entsprechen und auch nicht abgesprochen waren, das Logo des Schwarzwaldvereins aufgedruckt wurde. Es sei unverständlich, dass die Gemeinde in solchen Fällen viel Geld für Berater und Spezialisten ausgibt, während man die gesamte Planung mit allem was dazugehört beim Schwarzwaldverein kostenlos hätte haben können.